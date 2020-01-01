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В Беларуси задержали занимающихся скандинавской ходьбой пенсионерок

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Женщин в лесу окружили "люди в черном" и увезли в РОВД. Причина задержания пенсионерок неизвестна.
Женщины гуляли в лесу почти каждый день
Женщины гуляли в лесу почти каждый день
news.tut.by

В лесу у белорусского города Витебск правоохранители задержали шесть женщин пенсионного возраста во время занятий скандинавской ходьбой. Задержанных отвезли в РОВД. Одна из них - мать оппозиционного политика Павла Северинца, пишет Tut.by.

"Жена позвонила мне около десяти часов утра и успела сказать только одно: "Нас окружили люди в черном". Потом связь с ней прервалась. Позже Татьяна позвонила уже из Первомайского РОВД. Говорит, что ее с пятью подругами задержали в Шпилевском лесу под Витебском, в котором они прогуливались с палками для скандинавской ходьбы", - рассказал ее супруг.

Он добавил, что пока не знает причину задержания жены и ее подруг.

Ранее Александр Лукашенко назвал президента РФ Владимира Путина близким другом и считает, что они "намертво" загнаны в одну команду.

Также сообщалось, что Лукашенко назвал свое правление "эпохой стабильности"

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Теги: Беларусь, женщины, лес, пенсионеры, задержание, Витебск
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Источник: korrespondent.net

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