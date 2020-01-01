Глава дипломатии ЕС рассказал, о чем говорил с Лавровым “за закрытой дверью”

Жозеп Боррель уточнил, что они с главой МИД РФ обсуждали арест Навального и права человека в России.

Во время переговоров в Москве глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель говорил с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым о Навальном, правах человека и задержаниях протестующих.

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Об этом Боррель сообщил изданию Der Spiegel.

Дипломат уточнил, что эта часть беседы проходила “за закрытой дверью”. Он добавил, что на этой встрече чувствовал себя беспомощным, но все равно высказал Лаврову в глаза все, что думает.

Я четко выразил свою позицию по правам человека в России. В частности, призвал освободить оппозиционного политика Алексея Навального, провести независимое расследование его отравления, а также раскритиковал арест участников акций в его поддержку, - рассказал диппредставитель ЕС.

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По словам Борреля, Лавров в ответ заявил, что Россия не допустит вмешательства в дела внутри государства. При этом делегат от Евросоюза добавил, что глава МИД РФ многозначно переспросил, хочет ли он продолжать эту дискуссию по Навальному во время пресс-конференции.

Жозеп Боррель также признался, что мог бы более жестко отреагировать на действия Кремля, но пытался сохранить спокойствие и поэтому не сделал этого. Хотя сейчас дипломат думает, что его реакция должна была быть сильнее.

Напомним, ранее мы писали, что Лавров пожаловался на Украину в Совет Европы.

