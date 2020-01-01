Социологи назвали претендентов на роль сверхдержавы в 2030 году

Большинство опрошенных в 45 странах видят сверхдержавами США и Китай. Роль ЕС и Великобритании будет снижаться, а Россия сверхдержавой так и не станет.

Международная ассоциация Gallup в конце 2020 года провела опрос в 45 странах чтобы выяснить восприятие сверхдержав и их политики. В результате выяснилось, что большая часть людей считает, что к 2030 году Китай и США останутся ведущими государствами. Об этом говорится в результате исследования, опубликованного в пятницу, 12 марта.

В соответствии с прогнозами опрошенных, через десять лет Европейский Союз, вероятно, не будет играть центральной роли в международной политике - по крайней мере не будет сверхдержавой. То же касается Великобритании. Индия и Япония также не воспринимаются как глобальные сверхдержавы в будущем.

По мнению 59% респондентов, Китай будет сверхдержавой в 2030 году. При этом мнение украинцев практически совпадает со средним по миру: 55% видят Китай сверхдержавой в 2030 году (27% - нет).

Большинство (56%) людей во всем мире соглашаются, что в 2030 году США останутся сверхдержавой (в Украине таких меньше - 36%, а 42% придерживаются противоположного мнения).

Также меньше половины (43%) респондентов во всем мире считают, что Россия в ближайшем будущем станет одной из сверхдержав, в Украине таких всего 16%. Более трети (38%) опрошенных в мире не соглашается с таким прогнозом, в Украине негативный показатель один из самых высоких - 67%. В мире значительна доля респондентов, которые не определились.

Треть населения (31%), прогнозирует, что Япония станет сверхдержавой к 2030 году. Почти половина респондентов (48%) не соглашается с этим. В Украине показатели практически такие же.

Наименее ожидаемой сверхдержавой будущего является Индия. Только 16% респондентов видят Индию ключевым игроком на международной арене через 10 лет. Две трети разделяют противоположное мнение. В Украине негативный показатель один из самых высоких - 79%. Одно из объяснений - недостаток информации.

Кроме того, большинство людей во всем мире (55%) не ожидают, что Великобритания будет сверхдержавой в конце текущего десятилетия. Четверть (25%) скорее готова согласиться с тем, что Великобритания будет одной из сверхдержав. В Украине этот показатель чуть лучше - 31%.

По мнению почти половины респондентов во всем мире (46%), ЕС также не будет мировой сверхдержавой. Треть опрошенных (31%) верит в обратное. Такое же соотношение примерно и в Украине.

Исследование, проведено Международной ассоциацией Gallup в конце 2020 года. Опрос охватывает 45 стран и территорий мира и свыше 42000 граждан, что составляет около 2/3 населения мира. В Украине исследование проведено Фондом Демократические инициативы совместно с Киевским международным институтом социологии.

Cмотрите фотогалерею: Социологи назвали претендентов на роль сверхдержавы в 2030 году

Напомним, уже после проведенного опроса новый президент США Джо Байден заявил, что США возвращаются. По его словам, мир должен забыть о периоде президентства Дональда Трампа и вспомнить, что США - лидер на мировой арене.

Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что Китай и Германия движутся к статусу сверхдержав.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet