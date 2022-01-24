В Украине подскочит COVID-заболеваемость: Названы сроки

Уже сейчас в стране наблюдаются высокие показатели.

В Украине вскоре подскочит заболеваемость COVID-19. Глава комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий назвал сроки, когда это произойдет. Его слова передает РБК-Украина.

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Так, если изучить опыт других стран и показатели, зафиксированные в Украине во время прошлых волн коронавируса, то станет понятно, что пик новой волны заболеваемости будет наблюдаться в середине или в конце февраля, объясняет Радуцкий.

Также политик указал, что сейчас заболеваемость коронавирусом на территории государства нарастает уже не в арифметической, а в геометрической прогрессии.

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"Если нынешний рост продолжится такими же темпами, то мы должны выйти на плато и пик примерно через 2-3 недели", – сказал он.

Напомним, ранее сообщалось, что за прошедшие сутки, 23 января, COVID-19 выявили почти у 13 тыс украинцев.

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