Итоги 26 января: "Нормандская" встреча и "гарантии безопасности" для РФ

В Париже состоялась встреча "нормандского" формата, НАТО и США ответили РФ по "гарантиям безопасности", а в МОН рекомендовали отправить детей на дистанционку. Мы собрали главные новости за прошедшие сутки.

В Париже прошла "нормандская" встреча

На переговорах, которые длились восемь часов, присутствовали политические советники лидеров Украины, России, Германии и Франции. Они обсуждали вопрос временно оккупированного Донбасса. Стороны сошлись на необходимости прекращения огня. Они подтвердили, что основой работы являются Минские соглашения. После встречи политики согласовали совместное сообщение, впервые с 2019 года, и договорились встретиться через две недели.

НАТО и США передали России ответы по "гарантиям безопасности"

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Речь идет о письменных ответах на требования, выдвинутые РФ, в том числе о нерасширении НАТО на восток. В документе указаны вопросы, о которых с Москвой готовы говорить, и принципы, нарушение которых невозможно. В том числе, это возможность принимать новых членов. НАТО же предложила установить линию связи с РФ и использовать военные контакты, чтобы избежать инцидентов.

ВСУ поднялась в мировом рейтинге

Среди 140 армий украинская армия находится на 22 строчке. За год результат был улучшен на три позиции. В европейском рейтинге Украина находится на шестом месте. Она обогнала всех ближайших соседей, кроме РФ, в том числе Беларусь, Венгрию, Польшу, Молдову, Словакию. Возглавляют рейтинг США, Россия и Китай.

В Вашингтоне назвали даты возможного вторжения РФ

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Замгоссекретаря Венди Шерман сказала, что Россия может вторгнутся в Россию или "сейчас", или "в середине февраля", то есть до или после открытия Олимпиады в Китае. Там будет присутствовать Владимир Путин. Мероприятие состоится 4 февраля. Также политик заявила, что США не пойдет на компромисс РФ о возвращении НАТО к границам 1997 года.

МОН рекомендовало отправить детей на дистанционку

Речь идет об учениках 5-11 классов. Причиной является стремительное распространение коронавируса в некоторых областях. Рекомендуется отправить детей на дистанционку на две недели. В это же время младшим классам и детсадам рекомендуют продолжить обучение.

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