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Уже почти 300 тыс украинцев привились от COVID третьей дозой
За прошедшие сутки в Украине привили от COVID-19 82 360 человек. Об этом говорится в свежей статистике, опубликованной пресс-службой Минздрава на своей странице в Facebook.
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Так, в среду 28 894 человека из указанного числа начали процесс иммунизации, получив первую дозу вакцины. А 29 726 граждан прошли полный прививочный курс. Им ввели вторую дозу.
В это же время дополнительную и бустерную третьи прививки сделали 684 и 23 056 украинцам.
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На протяжении дня работали медики 3 278 прививочных пунктов, 933 мобильных бригад и 438 центров вакцинации населения.
Таким образом, с учетом статистики за 27 января, в Украине всего было проведено 30 085 734 прививок. А это 15 250 200 первых доз, 14 549 494 вторых доз, 271 119 бустерных и 14 921 дополнительных третьих доз вакцины от коронавируса.
Напомним, ранее сообщалось, что тысячу гривен за COVID-вакцинацию разрешат потратить на образование и коммуналку.
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