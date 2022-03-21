В Черниговской области сокращают комендантский час - ОВА

Власти области определили комендантский час с 20:00 до 6:00. Однако каждая громада может индивидуально установить его время.

В Черниговской области власти сокращают комендантский час. Теперь он будет действовать с 20:00 до 6:00. Об этом заявил глава Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус.

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Губернатор подчеркнул, что каждый округ области сможет сам регулировать комендантский час, но обязательно согласовывая с ОВА.

"Это вопрос более практичный. Увеличивается световой день и нужно работать дольше. Каждая громада может индивидуально установить комендантский час, но исключительно при согласовании районной военной администрации," - сообщил Чаус.

Глава Черниговской администрации также рассказал о ситуации на фронте. Вячеслав Чаус отметил, что проблем с гуманитаркой нет и поблагодарил всех, кто отправляет помощь к ним в область.

"На фронте ситуация без перемен: мы наносим мощные удары по вражеским позициям и уверены, что очень скоро нас ждет победа. Разгружаем очередную гуманитарку. Спасибо всем, кто направляет ее в Чернигов и другие города Черниговской области. Слава Богу, у нас с гуманитаркой Нежин, Прилуки. Да почти все с гуманитаркой. Не хочу называть населенные пункты, особенно те, где враг находится, мы и туда доезжаем", - поделился губернатор.

Отметим, что за 26 дней полномасштабного вторжения России на территорию Украины в Чернигове погибли более 200 мирных жителей. Россияне нещадно обстреливают жилые массивы, не пытаясь захватить город.

Ранее мы писали, в Энергодар рашисты завезли 600 омоновцев. Таким образом оккупанты хотят не допускать мирных жителей в дальнейшем проводить мирные протесты против российской власти в городе.