В Днепре 12-летний ученик "заминировал" школу "ради шутки"

Из школы после получения сообщения о минировании эвакуировали почти 300 детей и сотрудников.

В Днепре сегодня, 31 января, примерно в 10:00 в полицию поступило сообщение о том, что одна из местных школ заминирована. Сообщение оказалось ложным. Его "ради шутки" сделал 12-летний ученик, проинформировал Отдел коммуникации полиции Днепропетровской области.

После получения сообщения о минировании школы из нее немедленно эвакуировали почти 300 детей и сотрудников. Взрывотехники и кинологи обследовали всю школу и прилегающую территорию. Взрывоопасные предметы не обнаружены.

Вскоре полицейские установили, что ложное сообщение о минировании сделал 7-класник другой школы. В присутствии родителей 12-летний мальчик пояснил, что это была шутка. Про последствия своих действий он не догадывался.

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Напомним, ранее министр внутренних дел Украины Денис Монастырский рассказал, что поток ложной информации о минировании садиков, школ, вокзалов, аэропортов и других общественных объектов нужно напрямую связывать с Россией и Беларусью. Он считает, что ложная информация о минировании является инструментом гибридной войны и применяется для того, чтобы заострить в обществе ситуацию.

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