В Украине есть олигархи "разной степени зашкваренности", - Минюст

Глава Минюста оценил, как закон об олигархах на них повлияет

В Украине есть олигархи с разной репутацией или "разной степени зашкваренности", поэтому попадание в официальный реестр олигархов отразится на них по-разному. Об этом заявил министр юстиции Денис Малюська в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

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Он отметил, что для некоторых олигархов не составит особой проблемы попадание в официальный список олигархов после того, как вступит в силу соответствующий закон.

"У нас есть олигархи разной степени зашкваренности. Понятно, что по наиболее заядлым олигархам, давно потерявшим бизнес-репутацию, репутационные удары будут меньше, но, с другой стороны, они могут более существенно пострадать от других инструментов, например, того же декларирования контактов", - считает министр.

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Малюська заявил, что "круг непосредственного общения" с чиновниками у Игоря Коломойского шире, чем у Рината Ахметова, поэтому для первого декларирование контактов с чиновниками будет более ощутимым ограничением, нежели для второго.

"Это как ограничение скорости на дорогах: водителю "Феррари" они более ощутимы, чем водителю "Таврии". Поэтому да, кто-то пострадает больше, кто-то пострадает меньше, но закон один для всех", - подчеркнул министр.

Напомним, ранее в СНБО заявили, что первых "официальных" олигархов назовут не раньше мая.

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