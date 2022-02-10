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В Украине есть олигархи "разной степени зашкваренности", - Минюст
В Украине есть олигархи с разной репутацией или "разной степени зашкваренности", поэтому попадание в официальный реестр олигархов отразится на них по-разному. Об этом заявил министр юстиции Денис Малюська в интервью агентству "Интерфакс-Украина".
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Он отметил, что для некоторых олигархов не составит особой проблемы попадание в официальный список олигархов после того, как вступит в силу соответствующий закон.
"У нас есть олигархи разной степени зашкваренности. Понятно, что по наиболее заядлым олигархам, давно потерявшим бизнес-репутацию, репутационные удары будут меньше, но, с другой стороны, они могут более существенно пострадать от других инструментов, например, того же декларирования контактов", - считает министр.
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Малюська заявил, что "круг непосредственного общения" с чиновниками у Игоря Коломойского шире, чем у Рината Ахметова, поэтому для первого декларирование контактов с чиновниками будет более ощутимым ограничением, нежели для второго.
"Это как ограничение скорости на дорогах: водителю "Феррари" они более ощутимы, чем водителю "Таврии". Поэтому да, кто-то пострадает больше, кто-то пострадает меньше, но закон один для всех", - подчеркнул министр.
Напомним, ранее в СНБО заявили, что первых "официальных" олигархов назовут не раньше мая.
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