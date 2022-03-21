Переговоры Украина-РФ закончились, работают подгруппы, — Арахамия

Работа над мирным процессом будет вестись на протяжении всего дня, говорит политик.

Мирные переговоры в составе делегаций Украины РФ, которые проходили сегодня, 21 марта, продлились полтора часа. Затем началась работа рабочих подгрупп. Об этом заявил член украинской делегации и глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, чьи слова передает УП.

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"Встреча была уже. С 10:30 до 12 была официальная делегация. Дальше пошли снова рабочие группы", — сказал политик.

Он подчеркнул, что работа над мирным процессом будет продолжаться на протяжении всего понедельника.

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Примечательно, что никаких дополнительных данных о переговорах Арахамия больше не рассказал.

Напомним, ранее сообщалось, что у Путина отказались прекращать огонь на время переговоров.

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