Переговоры Украина-РФ закончились, работают подгруппы, — Арахамия
Мирные переговоры в составе делегаций Украины РФ, которые проходили сегодня, 21 марта, продлились полтора часа. Затем началась работа рабочих подгрупп. Об этом заявил член украинской делегации и глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, чьи слова передает УП.
Читайте также: Встречи Зеленского и Путина пока не будет - Песков
"Встреча была уже. С 10:30 до 12 была официальная делегация. Дальше пошли снова рабочие группы", — сказал политик.
Он подчеркнул, что работа над мирным процессом будет продолжаться на протяжении всего понедельника.
Читайте также: В Израиле заявили о прогрессе в переговорах между Украиной и РФ
Примечательно, что никаких дополнительных данных о переговорах Арахамия больше не рассказал.
Напомним, ранее сообщалось, что у Путина отказались прекращать огонь на время переговоров.
Подпишись на наш Telegram-канал, если хочешь первым узнавать главные новости.