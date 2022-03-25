В Запорожской области боевики обстреляли бригаду энергетиков

Энергетики попали под обстрел 24 марта во время проведения работ по восстановлению энергоснабжения в с.Зеленый Гай.

Оккупанты не дают рабочим наладить поставку электроэнергии в области. / korrespondent.net

В Запорожской области российские боевики обстреляли бригаду энергетиков, которая занималась ремонтными работами. Об этом сообщает пресс-служба Запорожьеоблэнерго.

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Россияне продолжают геноцид украинского народа. Из-за бомбардировок десятки украинских населенных пунктов обесточены, без воды, тепла и газа. Ремонтники, не смотря на риск, стараются разрешать проблемы. Энергетики ликвидировали аварию системы энергоснабжения в деревне Зеленый Гай Васильевского района.

Известно о двух раненых. Также повреждена спецтехника.

Ранее мы писали, что в Луганской области введен новый режим светомаскировки. На период действия военного положения специальный режим будет действовать ежедневно с 17:00 до 07:00. Среди запретов: уличное освещение, освещение территорий, зданий и домов, подсветка рекламных вывесок, баннеров и билбордов, витрин и вывесок. Отключение света в домах и вокруг них, зашторивание окон.