В Украину возвращается теплая погода, но кое-где будут дожди и даже снег

Теплый воздух начнет распространяться по стране в ближайшие несколько дней.

В Украину возвращается теплая погода. Однако в некоторых регионах пройдут осадки, а местами и снег. На это указывает прогноз Укргидрометцентра.

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Так, во вторник, 5 апреля, небольшой снег пройдет ночью на Волыни. Днем на западе и севере будет дождь, а на западе Украины — дождь с мокрым снегом. Жителям остальных регионов ждать осадков не стоит.

Ветер будет в основном юго-западный со скоростью 7-12 м/с, ночью на западе ожидаются порывы до 20 м/с, а в Карпатах ветер будет вплоть до 25 м/с.

Ночью воздух прогреется до +3-3 градусов. Днем же термометры покажут вплоть до 9 тепла, а на юге и местами в центре страны — от +9 до +14 градусов.

На территории Карпат будет снежно и холодно (до 5 мороза днем). На территории Киева осадков во вторник в основном не будет, возможен лишь небольшой дождь, а также порывистый ветер. Температура воздуха будет держаться на отметке до -2 ночью и +8 днем.

Погода 5 апреля / https://meteo.gov.ua/

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В среду, 6 апреля, показатели температуры продолжат расти по всей стране. Небольшие осадки возможны лишь на севере и западе ночью. Ветер ожидается со скоростью до 12 м/с, а на юге и востоке — до 20 м/с.

Термометры покажут ночью 1-6 тепла, а днем до +16. На юге прогнозируется вплоть до +19 градусов.

Потеплеет и в Карпатах (до +5 днем) и Киеве (до +12 днем).

Погода 6 апреля / https://meteo.gov.ua/

Напомним, ранее сообщалось, что в 21-й области Украины началась посевная.

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