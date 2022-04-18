В Житомирской области разминировали 8 населенных пунктов

Российские оккупанты при отступлении часто минируют территорию и здания.

В Житомирской области взрывотехники разминировали восемь населенных пунктов, освобожденных от российских оккупантов. Об этом в своем Telegram-куанале сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

По его словам, в освобожденных от российских оккупантов городах и селах Житомирской области ведутся восстановительные работы. Так, в Овруче и поселке Городок устанавливают окна в жилых домах. В селах Черняхов, Раковщина, Резня, Малиновка и Юровка восстанавливают крыши и кровлю частных жилых домов.

Напомним, российские оккупанты при отступлении часто минируют территорию и здания. Так они поступали, например, при бегстве из Киевской, Черниговской и Сумской областей. В результате на минах подрываются мирные граждане.

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Ранее стало известно, что в городе Кременная (Луганская область) начались уличные бои с российскими оккупантами.

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Иллюстративное фото / Facebook.com/MNS.GOV.UA

Иллюстративное фото / Facebook.com/MNS.GOV.UA