В Житомирской области разминировали 8 населенных пунктов
В Житомирской области взрывотехники разминировали восемь населенных пунктов, освобожденных от российских оккупантов. Об этом в своем Telegram-куанале сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.
По его словам, в освобожденных от российских оккупантов городах и селах Житомирской области ведутся восстановительные работы. Так, в Овруче и поселке Городок устанавливают окна в жилых домах. В селах Черняхов, Раковщина, Резня, Малиновка и Юровка восстанавливают крыши и кровлю частных жилых домов.
Напомним, российские оккупанты при отступлении часто минируют территорию и здания. Так они поступали, например, при бегстве из Киевской, Черниговской и Сумской областей. В результате на минах подрываются мирные граждане.
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Ранее стало известно, что в городе Кременная (Луганская область) начались уличные бои с российскими оккупантами.
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