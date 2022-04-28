Эпидемия COVID в Украине резко пошла на спад – НАН

Статистика смертности и заболеваемости вернулась к показателям первых недель эпидемии

За месяц смертность от коронавируса в Украине снизилась в четыре с лишним раза, однако статистика может быть неполной из-за войны. Об этом сообщает Национальная академия наук Украины.

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Так, согласно данным официальной статистики, эпидемическая ситуация в Украине стабильно улучшается уже несколько недель подряд. Например, в течение последних 7 дней в сутки фиксировали всего по 10 летальных случаев от COVID, что является самым низким показателем с конца апреля 2020 года. А за сутки 26 апреля число новых заражений составило всего 765 в день.

Ученые отмечают, что статистика по COVID-19 продолжает поступать даже из регионов, затронутых войной, но данные, очевидно являются неполными. Особенно мало информации из Луганской области, которая не только почти полностью захвачена врагом, но и подверглась почти тотальным разрушениям.

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"Хотя цифры статистики могут быть несколько занижены из-за очевидных трудностей, но, например, в Польше (с которой у Украины всегда была похожая ситуация) такая же тенденция и подобные числовые показатели. Есть основания полагать, что положительная тенденция продлится на следующие недели", - отметили в НАН.

Напомним, в Минздраве напоминают, что с началом войны COVID-19 никуда не исчез. Ежедневно фиксируют новых больных. При этом, несмотря на войну, в Украине продолжается вакцинация.

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