На Тернопольщине присвоили миллионы из гуманитарной помощи

Правоохранители задержали руководителей благотворительного фонда.

В Тернопольской области руководители одного из благотворительных фондов разворовали половину гуманитарной помощи, предназначенной для ВСУ. Об этом в Facebook сообщил глава Нацполиции Украины Игорь Клименко.

Установлено, что два брата из Черновицкой области шесть месяцев назад создали благотворительную организацию. В ней работали еще четыре человека.

После начала полномасштабного вторжения российских оккупационных войск в Украину эта благотворительная организация собрала для ВСУ почти 13 млн гривен. Однако, большую часть этих денег руководители фонда присвоили. На эти деньги они купили себе элитные внедорожники, ювелирные украшения и др.

Читайте также: "Элита" армии РФ боится воевать в Украине - перехват СБУ

По данным фактам следователи открыли уголовное производство по ст. 201-2 УК Украины. Максимальное наказание по этой статье – 7 лет лишения свободы.

Ранее стало известно, что в Киеве полицейские задержали местного жителя, который мошенническим путем присвоил гуманитарную помощь.

Подпишись на наш Telegram-канал, если хочешь первым узнавать главные новости.

Фото с места обыска / facebook.com/iklymenko.fb