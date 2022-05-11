На Тернопольщине присвоили миллионы из гуманитарной помощи
В Тернопольской области руководители одного из благотворительных фондов разворовали половину гуманитарной помощи, предназначенной для ВСУ. Об этом в Facebook сообщил глава Нацполиции Украины Игорь Клименко.
Установлено, что два брата из Черновицкой области шесть месяцев назад создали благотворительную организацию. В ней работали еще четыре человека.
После начала полномасштабного вторжения российских оккупационных войск в Украину эта благотворительная организация собрала для ВСУ почти 13 млн гривен. Однако, большую часть этих денег руководители фонда присвоили. На эти деньги они купили себе элитные внедорожники, ювелирные украшения и др.
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По данным фактам следователи открыли уголовное производство по ст. 201-2 УК Украины. Максимальное наказание по этой статье – 7 лет лишения свободы.
Ранее стало известно, что в Киеве полицейские задержали местного жителя, который мошенническим путем присвоил гуманитарную помощь.
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