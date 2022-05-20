На Полтавщине был "прилет" по объекту инфраструктуры - ОВА

Информация о пострадавших уточняется.

Лунин сообщил о прилете в области. / t.me/DMYTROLUNIN

В Полтавской области был "прилет" по объекту инфраструктуры. Об этом заявил глава Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин.

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Глава ОВА уточнил, что россияне ударили по Лубенской громаде. Позже Лунин обещает рассказать детальнее о "прилете".

Известно, что пострадал объект инфраструктуры. Масштабы разрушений, а также информация о пострадавших - уточняется.

Ранее мы писали, что в Херсоне рашисты принуждают людей извиняться за "орков". Боевики заставляют людей, которые не поддерживают "русский мир", извиняться перед ними на камеру.