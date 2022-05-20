Почта
 

На Полтавщине был "прилет" по объекту инфраструктуры - ОВА

Информация о пострадавших уточняется.
На Полтавщине был "прилет" по объекту инфраструктуры - ОВА
Лунин сообщил о прилете в области. / t.me/DMYTROLUNIN

В Полтавской области был "прилет" по объекту инфраструктуры. Об этом заявил глава Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин. 

Читайте также: На Полтавщине начался суд над двумя военными РФ

Глава ОВА уточнил, что россияне ударили по Лубенской громаде. Позже Лунин обещает рассказать детальнее о "прилете".

Известно, что пострадал объект инфраструктуры. Масштабы разрушений, а также информация о пострадавших - уточняется.

Ранее мы писали, что в Херсоне рашисты принуждают людей извиняться за "орков". Боевики заставляют людей, которые не поддерживают "русский мир", извиняться перед ними на камеру. 

Читайте нас в Google.News
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook

Статьи по теме

Внутри news.bigmir.net

Мы в социальных сетях
bigmir)net
ТОП-новости
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK