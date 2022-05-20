На Полтавщине был "прилет" по объекту инфраструктуры - ОВА
Информация о пострадавших уточняется.
В Полтавской области был "прилет" по объекту инфраструктуры. Об этом заявил глава Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин.
Читайте также: На Полтавщине начался суд над двумя военными РФГлава ОВА уточнил, что россияне ударили по Лубенской громаде. Позже Лунин обещает рассказать детальнее о "прилете".
Известно, что пострадал объект инфраструктуры. Масштабы разрушений, а также информация о пострадавших - уточняется.
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