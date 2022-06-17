Десантники уничтожили "Ураганы" рашистов и показали фото "охоты"

Удар по скоплению техники оккупантов был нанесен с помощью артиллерии.

Украинские десантники уничтожили две боевые машины РСЗО БМ-27 "Ураган" российский захватчиков. Они рассказали подробности и опубликовали фото в своем Telegram-канале.

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Так, на снимках продемонстрирован результат работы Десантно-штурмовых войск во взаимодействии с артиллеристами Сухопутных войск ВСУ.

"…уничтожили две вражеских реактивные системы залпового огня БМ-27 "Ураган", – говорится в публикации.

Также десантники добавили:

"Охота на российских оккупантов продолжается!"

Фото уничтожения оккупантов / t.me/ua_dshv

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Напомним, ранее сообщалось, что ВМС ВС Украины ударили по новейшему российскому буксиру, который транспортировал боеприпасы, личный состав и вооружение на временно захваченный остров Змеиный. Не спасло корабль и наличие ЗРК "ТОР" на борту.

На этом фоне россияне продолжают себя демилитаризировать самостоятельно. В Белгородской области штурмовик Су-25 потерпел крушение во время тренировок, задев опору ЛЭП.

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