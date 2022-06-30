Подоляк объяснил, зачем нужно "систематически бить" Россию
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк рассказал, как можно приучить Москву к "доброй воле" и освобождению украинских территорий. Для этого Россию нужно "систематически бить". Об этом он написал на своей странице в Twitter.
Что предшествовало
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Сегодня, 30 июня, в результате успешной военной операции ВСУ выбили рашистов из украинского острова Змеиный. Однако в Минобороны РФ придумали очень специфическое объяснение своим неудачам и успехам наших военных.
Деоккупацию острова россияне назвали "шагом доброй воли". Якобы российские военные "завершили выполнение задач" и покинули его. Хотя в действительности ВСУ разбили рашистов, они были вынуждены в срочном порядке эвакуировать остатки личного состава.
Ответ Подоляка
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Подоляк решил "перевести" заявление Минобороны РФ, указав, что "отступление в качестве жеста доброй воли" означает: в очередной раз "получили на орехи" от украинцев.
"Все идет по плану? Опять как жест "доброй воли" российские войска бегут с о. Змеиный, подтвердили в Минобороны РФ. То есть для этого, чтобы "влюбить" Москву в добрую волю, нужно систематически ее бить. Таким образом меньше слов – больше оружия, и быстрее к миру без нацистской буквы Z", – написал Подоляк.
Отметим, что РФ также называла "жестом доброй воли" и отступление оккупационных войск из северных регионов Украины.
Напомним, что кроме острова Змеиный ВСУ освободили село Потемкино, что в Херсонской области.
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