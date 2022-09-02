Активисты расклеили патриотические открытки по Симферополю: фото
Во временно оккупированном Симферополе общественные активисты расклеили листовки, а также нарисовали украинский флаг. Информация об этом появилась на странице движения Общественного сопротивления Желтая Лента в Telegram.
Листовки выполнены в патриотических цветах и имеют надписи: “Время бороться! Время сопротивления! Пора домой!”, а также: “Крым - Украина. Не только с 1954 года. А всегда”.
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На странице движения отметили, что “именно эту идею распространяют городом наши активисты. Несмотря на постоянные обыски, мониторинг деятельности проукраинских активистов на полуострове, мы продолжаем сопротивляться!”.
Напомним, в СМИ появилась информация, что Горбачев переживал из-за войны в Украине. Павел Палажченко рассказал, что позиция Горбачева по отношению к Украине была сложной и противоречивой.