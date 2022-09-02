Активисты расклеили патриотические открытки по Симферополю: фото

Появились фото того, как украинские активисты пытаются распространить идею того, что "Время бороться", несмотря на постоянные обыски.

Во временно оккупированном Симферополе общественные активисты расклеили листовки, а также нарисовали украинский флаг. Информация об этом появилась на странице движения Общественного сопротивления Желтая Лента в Telegram.

Листовки выполнены в патриотических цветах и ​​имеют надписи: “Время бороться! Время сопротивления! Пора домой!”, а также: “Крым - Украина. Не только с 1954 года. А всегда”.

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На странице движения отметили, что “именно эту идею распространяют городом наши активисты. Несмотря на постоянные обыски, мониторинг деятельности проукраинских активистов на полуострове, мы продолжаем сопротивляться!”.

Напомним, в СМИ появилась информация, что Горбачев переживал из-за войны в Украине. Павел Палажченко рассказал, что позиция Горбачева по отношению к Украине была сложной и противоречивой.