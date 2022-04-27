Четыре компании РФ оплатили РФ за газ в рублях - Bloomberg

10 европейских покупателей открыли рублевые счета в российском банке, как этого хотел Путин.

Четыре покупателя из Европы заплатили за российский газ в рублях, согласившись на нарушение контрактов, которое потребовал Путин в ответ на санкции. Всего десять европейских покупателей открыть рублевые счета в "Газпромбанке". Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источник, близкий к "Газпрому".

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Таким образом компании из Европы пошли на удовлетворение финансовых требований российского диктатора.

"Четыре европейских покупателя газа уже заплатили за поставки в рублях, как того требовал президент Путин," - говорится в сообщении.

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Также в ведомстве отмечают, что отключения от газа не предусматриваются до следующих платежей в рублях в мае.

"Даже если другие покупатели отклонят условия Кремля, новые отключения – после прекращения поставок газа в Польшу и Болгарию в среду – вряд ли состоятся до второй половины мая, когда должны быть осуществлены следующие платежи," - рассказал источник, приближенный к газовому концерну РФ.

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