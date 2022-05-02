Особые условия для Венгрии и Словакии: СМИ узнали детали нефтяного эмбарго

Запрет на нефть из РФ будет введен поэтапно, и полностью вступит в силу в начале 2023 года.

Евросоюз готовится ввести эмбарго на нефть из России в рамках 6-го пакета санкций. Однако для особо зависящих от этого энергоресурса стран, а именно для Венгрии и Словакии, будут особые условия. Об этом сообщает издание Reuters.

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Так, по данным СМИ Еврокомиссия закончит работу над новыми санкциями против России завтра, 3 мая. В него будет точно включено нефтяное эмбарго.

Один из европейских чиновников, знакомый с процессом, рассказал, что для сохранения единства Евросоюза Словакии и Венгрии могут разрешить или не присоединяться к эмбарго, или же воспользоваться более длительным переходным периодом.

Отметим, что ЕС будет вводить нефтяное эмбарго этапами. Полностью оно заработает в начале 2023 года.

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Издание указывает, что европейский регион получает из РФ почти половину сырой нефти и нефтепродуктов. А с начала полномасштабного вторжения в Украину ЕС заплатил Кремлю за нефть сумму в 20 млрд евро.

Что касается Венгрии и Словакии, то они получают от РФ 58% и 96% нефти и нефтепродуктов соответственно.

Напомним, ранее в Венгрии угрожали заблокировать эмбарго на российскую нефть. Затем появилась информация, что премьер Венгрии был внесен в базу "Миротворца".

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