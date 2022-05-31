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Газ дорожает из-за отказа стран ЕС платить в рублях

На момент публикации июльский фьючерс на индекс TTF на бирже ICE Futures вырос до $1046 за тысячу кубометров.
Газ дорожает из-за отказа стран ЕС платить в рублях
Иллюстративное фото / EPA

После отказа Нидерландов платить за российский газ в рублях цены на него начали расти в Европе. Об этом свидетельствуют данные биржи ICE Futures.

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На момент публикации июльский фьючерс на индекс TTF на бирже ICE Futures вырос до $1046 за тысячу кубометров. При этом цена на газ в Европе держалась ниже $1000 с 7 мая.

Ранее Зеленский провел переговоры с Эрдоганом. Эрдоган заверил, что Турция, как посредник, прилагает все усилия для возобновления переговоров между Украиной и Россией.

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