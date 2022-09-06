Королева назначила Лиз Трасс премьером Британии

Третий раз в истории руководить правительством Великобритании будет женщина

Королева Великобритании Елизавета II официально предложила Лиз Трасс занять пост премьер-министра и сформировать свой Кабинет министров. Об этом пишет Sky News.

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“Госпожа Трасс была приглашена на пост премьер-министра королевой, которая ранее приняла отставку Бориса Джонсона”, – говорится в сообщении.

Теперь она вернется в Лондон и выступит с речью в резиденции премьер-министра. Ожидается, что Лиз Трасс предложит свой состав правительства уже сегодня.

Напомним, вчера консервативная партия избрала Лиз Трасс в качестве нового премьер-министра. Правительство Великобритании третий раз в истории возглавит женщина.

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