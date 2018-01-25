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В ЛНР запретили использовать cим-карты Vodafone и Киевстар

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Источники сообщают, что на территории так называемых государственных органов запрещено использовать телефоны с сим-картами операторов Vodafone-Украина, Киевстар и Интертелеком.
Боевики пугают, что жителей прослушивают
Боевики пугают, что жителей прослушивают
lug-info.com

Пророссийские боевики в Луганской области запретили использовать и проносить на территорию так называемых государственных органов мобильные телефоны с сим-картами операторов Vodafone-Украина и Киевстар. 

Об этом сообщает LIGA.net со ссылкой на местные источники.

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По информации, в Луганске “бюджетников“ в городе также предупредили о запрете.

“Люди реально обрадовались, когда появилась мобильная связь в городе. Были ж как в темнице: ничего и не видно, и не слышно. Пропаганда и обвинения в сторону Украины лились с экранов ТВ: это Украина якобы не хочет платить пенсию, это ВСУ “специально не пускают“ Vodafone. В итоге Украина сделала связь, и прошел этот истеризм. Но им нужна новая страшилка“, - рассказал местный житель.

Другой житель сообщил, что боевики пугают тем, что всех вышеуказанные операторы якобы прослушивают.

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Также рассказывают, что всех сотрудников “госучреждений“ перевели на местный мобильный оператор Феникс, обложив при этом данью (сбор 5% от месячной зарплаты на поддержку и развитие Феникса).

Напомним, 11 января сообщалось, что в ОРДЛО отсутствует мобильная связь оператора Vodafone. 19 января в Vodafone-Украина сообщили о завершении ремонтных работ и восстановлении связи на оккупированной территории Луганской области.

22 января боевики ДНР потребовали от Vodafone оплатить электроэнергию и прислать специалистов для технического обслуживания оборудования связи. 24 января Компания Vodafone сообщила, что не будет чинить оборудование без гарантий безопасности на оккупированной территории Донецкой области.

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Теги: Донбасс, ЛНР, боевики, операторы, связь, Vodafone-Украина, Киевстар
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Комментариев (1)
LifeStriker    25.01.2018, 13:23
Оценка:  0
LifeStriker
Какая мобильная связь? Оккупационная русская власть вам только рацию разрешит использовать, а скоро и интернет заблокируют как КНДР, ура товарищи!
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