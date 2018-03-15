Итоги 14 марта: Британия против РФ и новые гривны

Читай о самых важных и интересных событиях, которые произошли в Украине и мире за минувшие сутки .

Главные новости и события 14 марта:

Украинским спортсменам запретили выступать в России



Министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов подписал указ о запрете участиянациональных сборных команд в спортивных соревнованиях на территории России.

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Документ запрещает планировать и проводить учебно-тренировочные сборы на территории страны-агрессора и участие членов национальных сборных команд Украины по видам спорта во всех спортивных соревнованиях, проводимых на территории РФ.



Британия обвинила Россию в нарушении устава ООН



Заместитель постоянного представителя Великобритании при ООН Джонатан Аллен выступая на экстренном заседании Совета безопасности организации, обвинил Россию в нарушении устава ООН и конвенции о запрещении химического оружия в связи с отравлением бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля.



Выводы Великобритании о причастности Москвы к отравлению бывшего российского шпиона поддержали США.



Лондон высылает 23 российских дипломатов

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Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что Лондон приостанавливает двусторонние контакты с Россией и объявила о решении выслать из страны 23 российских дипломатов в связи с обвинениями Москвы в причастности к отравлению бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.



Представители дипломатической миссии РФ должны будут покинуть страну в течение недели.



Нафтогаз договорился о встрече с Газпромом



Нафтогаз достиг соглашения с Газпромом о проведении встречи для обсуждения судьбы контрактов о поставках газа и транзите в Европу. По данным украинской компании, она должна состояться к концу месяца.



Отмечается, что Нафтогаз не видит необходимости отменять контракты, а также ожидает имплементации Газпромом решений Стокгольмского арбитража.



Меркель вновь стала канцлером Германии



Депутаты Бундестага вновь избрали Ангелу Меркель на пост федерального канцлера Германии. Она возглавила правительство страны в четвертый раз подряд.



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Кандидатуру председателя Христианско-демократического союза поддержали 364 депутата Бундестага. “Против“ проголосовали 315 парламентариев, еще 9 человек воздержались.



Нацбанк представил новые монеты



Национальный банк Украины объявил о замене бумажных банкнот номиналом 1, 2, 5 и 10 гривен, а также о прекращении чеканки монет мелких номиналов в 1, 2, 5 и 25 копеек.



Бумажные деньги номиналом до 10 гривен будут в обращении параллельно с монетами, однако их не будут выпускать снова.





Украина отметила День добровольца



Украинцы 14 марта отмечали День добровольца, который парламент утвердил в начале прошлого года.



Отмечается, что основной целью празднования является чествование мужества и героизма защитников Украины, содействие укреплению патриотического духа в обществе, усиление общественного внимания и заботы к участникам добровольческих формирований.



Министр внутренних дел Арсен Аваков информировал, что с начала АТО на Донбассе погибли 232 добровольца.



США осудили аннексию Крыма



Госдепартамент США опубликовал заявление под названием Крым − это Украина, которое посвящено аннексии Крыма Россией четыре года назад.

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Вашингтон подтверждает приверженность суверенитету и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах, а также указали, что санкции в отношении Крыма останутся в силе до тех пор, пока Россия не вернет контроль над полуостровом Киеву.

Тем временем оккупированный Крым посетил глава РФ Владимир Путин. Он осмотрел строительство Керченского моста.