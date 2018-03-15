Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Итоги 14 марта: Британия против РФ и новые гривны

Комментариев: 3
Читай о самых важных и интересных событиях, которые произошли в Украине и мире за минувшие сутки .
В Украине вводят новые монеты
В Украине вводят новые монеты
УНИАН

Главные новости и события 14 марта: 

Украинским спортсменам запретили выступать в России
 
Министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов подписал указ о запрете участиянациональных сборных команд в спортивных соревнованиях на территории России.  

Читай также: Министры Великобритании и члены королевской семьи не поедут на ЧМ в Россию

Документ запрещает планировать и проводить учебно-тренировочные сборы на территории страны-агрессора и участие членов национальных сборных команд Украины по видам спорта во всех спортивных соревнованиях, проводимых на территории РФ.
 
Британия обвинила Россию в нарушении устава ООН
 
Заместитель постоянного представителя Великобритании при ООН Джонатан Аллен выступая на экстренном заседании Совета безопасности организации, обвинил Россию в нарушении устава ООН и конвенции о запрещении химического оружия в связи с отравлением бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля.
 
Выводы Великобритании о причастности Москвы к отравлению бывшего российского шпиона поддержали США.
 
Лондон высылает 23 российских дипломатов

Читай также: Неприемлемый шаг – посольство РФ о высылке дипломатов

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что Лондон приостанавливает двусторонние контакты с Россией и объявила о решении выслать из страны 23 российских дипломатов в связи с обвинениями Москвы в причастности к отравлению бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.
 
Представители дипломатической миссии РФ должны будут покинуть страну в течение недели.
 
Нафтогаз договорился о встрече с Газпромом
 
Нафтогаз достиг соглашения с Газпромом о проведении встречи для обсуждения судьбы контрактов о поставках газа и транзите в Европу.  По данным украинской компании, она должна состояться к концу месяца.
 
Отмечается, что Нафтогаз не видит необходимости отменять контракты, а также ожидает имплементации Газпромом решений Стокгольмского арбитража.
 
Меркель вновь стала канцлером Германии
 
Депутаты Бундестага вновь избрали Ангелу Меркель на пост федерального канцлера Германии. Она возглавила правительство страны в четвертый раз подряд.
 

Читай также: Неизвестный пытался напасть на Меркель

Кандидатуру председателя Христианско-демократического союза поддержали 364 депутата Бундестага. “Против“ проголосовали 315 парламентариев, еще 9 человек воздержались.
 
Нацбанк представил новые монеты
 
Национальный банк Украины объявил о замене бумажных банкнот номиналом 1, 2, 5 и 10 гривен, а также о прекращении чеканки монет мелких номиналов в 1, 2, 5 и 25 копеек.
 
Бумажные деньги номиналом до 10 гривен будут в обращении параллельно с монетами, однако их не будут выпускать снова.


 
Украина отметила День добровольца
 
Украинцы 14 марта отмечали День добровольца, который парламент утвердил в начале прошлого года.
 
Отмечается, что основной целью празднования является чествование мужества и героизма защитников Украины, содействие укреплению патриотического духа в обществе, усиление общественного внимания и заботы к участникам добровольческих формирований.
 
Министр внутренних дел Арсен Аваков информировал, что с начала АТО на Донбассе погибли 232 добровольца.
 
США осудили аннексию Крыма
 
Госдепартамент США опубликовал заявление под названием Крым − это Украина, которое посвящено аннексии Крыма Россией четыре года назад. 

Читай также: Зачем Путин поехал в Крым перед выборами

Вашингтон подтверждает приверженность суверенитету и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах, а также указали, что санкции в отношении Крыма останутся в силе до тех пор, пока Россия не вернет контроль над полуостровом Киеву.

Тем временем оккупированный Крым посетил глава РФ Владимир Путин. Он осмотрел строительство Керченского моста.

Поделись:
Теги: итоги дня
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (3)
Отсортировать по дате Вниз
the_Fikuz    15.03.2018, 09:15
Оценка:  0
the_Fikuz
теперь точно будем работать за капейки)))
DDggg666    15.03.2018, 09:14
Оценка:  -1
DDggg666
"Ники Хейли также заявила, что США уже готовят новый проект резолюции, который запретит Дамаску вести боевые действия против террористов ан-Нусры" - вот всё, что вам надо знать о внешней политике США.
Astrolog21    15.03.2018, 09:12
Оценка:  0
Astrolog21
От дебилы,теперь будешь с карманами ходить до самых колен
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь