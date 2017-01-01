Автокефалия: УПЦ МП хочет "засыпать" Варфоломея письмами мирян с протестом

Московский патриархат склоняет прихожан централизовано слать письма Варфоломею, навязывая идею незаконности предоставления УПЦ автокефалии.

Только на одну епархию пришло 20 тысяч бланков заготовок письма rusproject.org

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Руководство Украинской православной церкви Московского патриархата склоняет своих прихожан писать гневные письма Вселенскому патриарху Варфоломею с категорическим протестом против предоставления томоса (указа) об автокефалии Украинской православной церкви.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на свои источники.

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Сейчас на епархии УПЦ МП поступили десятки тысяч бланков стандартизованного письма Вселенскому патриарху, которые надо заполнить. Прихожан склоняют обратиться к патриарху с протестом против создания Единой поместной церкви на основе “раскольнических группировок УПЦ КП и УАПЦ“.

Отмечается, что только на одну епархию пришло 20 тысяч бланков, которые должны быть заполнить в течение этих выходных.

Для срыва предоставления томоса (указа - ред .) вместе с шаблоном письма верующим выдают памятку, в которой их убеждают, что предоставление автокефалии УПЦ КП и УАПЦ является нарушением их конституционных прав.

По данным источников агентства, священники подчинились начальству и начали заполнять такие формы в Запорожской епархии, однако отказались заполнять в Хмельницкой.

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Как сообщалось, Вселенский патриархат рассмотрел письмо об автокефалии для Украины и уточнил свою позицию по этому вопросу. Священный и Святой Синод под председательством Его Всепосвятительного Вселенского Патриарха Варфоломея провел свое очередное заседание 19 апреля и 20 апреля.

Напомним, 19 апреля спикер Верховной Рады Андрей Парубий подписал постановление об обращении к Вселенскому Патриарху Варфоломею с просьбой предоставить Томос об автокефалии украинской поместной православной церкви. Документ Верховная Рада приняла 19 апреля 268 голосами.

В Кремле негативно отреагировали на идею автокефалии.

