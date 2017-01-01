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Автокефалия: УПЦ МП хочет "засыпать" Варфоломея письмами мирян с протестом

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Московский патриархат склоняет прихожан централизовано слать письма Варфоломею, навязывая идею незаконности предоставления УПЦ автокефалии.
Только на одну епархию пришло 20 тысяч бланков заготовок письма
Только на одну епархию пришло 20 тысяч бланков заготовок письма
rusproject.org

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Руководство Украинской православной церкви Московского патриархата склоняет своих прихожан писать гневные письма Вселенскому патриарху Варфоломею с категорическим протестом против предоставления томоса (указа) об автокефалии Украинской православной церкви.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на свои источники.

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Сейчас на епархии УПЦ МП поступили десятки тысяч бланков стандартизованного письма Вселенскому патриарху, которые надо заполнить. Прихожан склоняют обратиться к патриарху с протестом против создания Единой поместной церкви на основе “раскольнических группировок УПЦ КП и УАПЦ“.

Отмечается, что только на одну епархию пришло 20 тысяч бланков, которые должны быть заполнить в течение этих выходных.

Для срыва предоставления томоса (указа - ред .) вместе с шаблоном письма верующим выдают памятку, в которой их убеждают, что предоставление автокефалии УПЦ КП и УАПЦ является нарушением их конституционных прав.

По данным источников агентства, священники подчинились начальству и начали заполнять такие формы в Запорожской епархии, однако отказались заполнять в Хмельницкой.

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Как сообщалось, Вселенский патриархат рассмотрел письмо об автокефалии для Украины и уточнил свою позицию по этому вопросу. Священный и Святой Синод под председательством Его Всепосвятительного Вселенского Патриарха Варфоломея провел свое очередное заседание 19 апреля и 20 апреля.

Напомним, 19 апреля спикер Верховной Рады Андрей Парубий подписал постановление об обращении к Вселенскому Патриарху Варфоломею с просьбой предоставить Томос об автокефалии украинской поместной православной церкви. Документ Верховная Рада приняла 19 апреля 268 голосами.

В Кремле негативно отреагировали на идею автокефалии. 
 

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Теги: УПЦ МП, церковь, автокифалия
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