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Били втроем ногами: Найем рассказал о второй драке

Комментариев: 8
После первой драки депутат Мустафа Найем погнался за обидчиками, в результате чего его избили еще раз, уже ногами.
Найем рассказал, что после первой драки была еще одна
Найем рассказал, что после первой драки была еще одна
kiev.informator.ua

Народный депутат Мустафа Найем, пострадавший в результате дорожного конфликта в Киеве, заявил, что драк было две. Комментарий пострадавшего парламентария в среду, 2 мая, публикует Украинская правда.

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По словам Найема, инцидент начался в 17.25. После первых ударов, которые были в 17.37, нападавшие побежали, а нардеп погнался за ними, в результате чего произошла еще одна потасовка. 

“Сначала они побежали в Метроград, потом выбежали в Арену, бегали там, потом выбежали из Арены на Скоропадского. Там меня догнал еще один сзади, повалил на проезжую часть. Потом я побежал за ним, догнал, прыгнул на него и уже не помню, как упал головой на асфальт – у меня там ушиб сильный, и уже на земле они били втроем ногами недолго“, - рассказал он.

По информации УП, во втором эпизоде участвовал Темербилатов Умал Русланович. Сейчас он задержан.

Кроме того, в комментарии изданию Найем выразил удивление тому, что участник первого эпизода драки Магомед-Амин Саитов успел улететь из Киева.

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“Инцидент начался в 17.25 – это был мой первый звонок в полицию, потом мы еще минут 10 спорили, потом приехал этот парень (предположительно, Магомед-Амин Саитов – ред.) и случился удар, потом мы с этим парнем гнались друг за другом минут 15. Это уже шесть с чем-то. Он не мог физически добраться до аэропорта и сесть на рейс. Это нереально по времени – доехать до Борисполя или Жулян, успеть на регистрацию и улететь. Я уже не говорю о документах“, - рассказал депутат.

Маси Найем (брат пострадавшего) в комментарии Еспресо.TV отметил, что нападавшие били Мустафу даже после того, как он сказал, что он является нардепом.

“Когда он сказал о том, что он народный депутат, они, зная, что он нардеп, продолжали это делать, следовательно страха у них не было еще и тогда“, - сказал Найем.

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Со словам Маси, у избитого политика до сих пор температура около 38,5, а боль через спину отдает в ногу. Но окончательных выводов врачей еще нет.

Напомним, 30 апреля во время конфликта на дороге в центре Киева народный депутат Мустафа Найем получил телесные повреждения.

Позже стало известно, что полиция задержала троих участников конфликта, среди которых два гражданина России и один - Украины. В частности, были задержаны Саитов Ахмед Абубакарович, 14.01.1999 г.р., Саитов Магомед-Салих Аргуевич, 28.10.1996 г.р., Умал Тимербилатов Русланович, 28.08.1996 г.р. Четвертого фигуранта инцидента, подозреваемого в нанесении депутату удара в лицо, объявили в розыск.

Вчера в прокуратуре Киева заявили, что мужчина, который нанес Найему телесные повреждения и скрылся с места конфликта, покинул территорию Украины через два часа после инцидента на самолете Киев-Баку.

Эта же новость на Корреспондент
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Теги: Найем, драка, конфликт, Мустафа Найем, чеченцы, Киев
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Комментариев (8)
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Ликомания    02.05.2018, 13:50
Оценка:  0
Ликомания
И кто тогда тебе доктор?
andan    02.05.2018, 13:49
Оценка:  +1
andan
Такое впечатление, будто в больничку к Мустафе приходил его друган Михо .
galanov    02.05.2018, 12:59
Оценка:  +1
galanov
поделом тебе собака..!
бяка-zluka    02.05.2018, 13:28
Оценка:  +1
бяка-zluka
Ты любитель хачей? В одно место они могут тя сделать....
бяка-zluka    02.05.2018, 13:30
Оценка:  +1
бяка-zluka
И семейство твое заодно.В Чечню езжай к кадырову.
oltim24    02.05.2018, 12:56
Оценка:  +7
oltim24
Всех чурок -вон из Украины.
pubg    02.05.2018, 13:07
Оценка:  +2
pubg
так Наем как бы тоже...
Anvla    02.05.2018, 12:52
Оценка:  -1
Anvla
Так то в доганялки играли оказывается...
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