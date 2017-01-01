Как легко пересечь границу: советы пограничников

Каковы особенности выезда за пределы Украины с детьми? Нужна ли справка из военкомата? Что важно знать, чтобы на паспортном контроле для вас не было неприятных сюрпризов? Отвечает Юрий Гресько из Госпогранслужбы Украины.

Каковы особенности выезда за пределы Украины с детьми? Нужна ли справка из военкомата? Что важно знать, чтобы на паспортном контроле для вас не было неприятных сюрпризов?

На вопросы читателей ответил директор департамента охраны границы Госпогранслужбы Украины Юрий Гресько.

Полную версию беседы смотрите на странице ВВС News Украина в Facebook.

Нужен ли загранпаспорт для детей шести и девяти лет для пересечения границы с Беларусью?

Юрий Гресько: Действительно, такой паспортный документ надо иметь. Прежде всего, это паспортный документ для выезда за границу, а также паспорт гражданина Украины.

Что касается жителей приграничья, то им в рамках соглашения с Беларусью разрешается пересекать государственную границу по свидетельству о рождении.

УНІАН



Какие изменения произошли для пересечения границы гражданами России по сравнению с прошлым годом? Обязательно ли для въезда в Украину приглашение от родственников?

Читай также: Пограничники задержали украинца, прятавшего в носках 25 тысяч евро

Юрий Гресько: Самое главное изменение - это то, что с 1 января 2018 года Украина ввела биометрический контроль на границе для определенных стран - это около 70 стран, в том числе РФ. Что касается россиян, то правила пересечения границы в целом не изменились, единственное - при въезде в Украину следует сдавать отпечатки пальцев, фиксировать биометрические данные.

Что касается приглашения, то оно не обязательно. Поэтому людям, которые планируют поездки в Украину, не обязательно иметь такой документ.

Хотя, согласно закону о пограничном контроле, пограничник обязан убедиться в целях поездки, куда и зачем человек едет в Украину. И если такое приглашение в произвольной форме лицо будет иметь, то оно лишним не будет.

До сих пор ли пограничники тщательно проверяют россиян?

Юрий Гресько: Нужно учитывать ситуацию, которая, к сожалению, происходит в стране, в том числе по восточной части. Действительно, пограничники тщательно проверяют, почему человек едет и к кому.

Если у него добрые намерения и мирные планы - то нет никаких возражений.

В какие страны украинцы могут ехать по внутренним паспортам?

Юрий Гресько: По внутреннему паспорту гражданина Украины можно ехать в Россию и Беларусь, в Турцию - по ID-карте.

Изменились ли правила выезда детей за границу, поскольку была информация, что вариант, когда ребенок вписан в паспорт одного из родителей, уже не действует?

Юрий Гресько: Правила в целом не изменились. Если пересекает границу семья с ребенком и ребенок вписан в паспорт одного из родителей, этот документ является действительным на момент пересечения государственной границы, то таким образом он может пересечь границу. Единственное, что надо учесть - законодательство тех стран, куда следует семья.

УНІАН



Как отправить ребенка отдыхать с бабушкой и дедушкой в ​​Турцию?

Юрий Гресько: Правила действуют не только для Турции. Если мы говорим о выезде ребенка за границу без одного или без обоих родителей - надо иметь действительные паспортные документы для взрослых и ребенка, который с ними едет.

Кроме этого, обязательным условием является наличие доверенности от обоих родителей, где указано, куда едет ребенок и на какой срок.

Читай также: Штрафы на границе вырастут в разы: Порошенко подписал новый закон

Как узнать, есть ли человек в “черном списке“ на въезд в Украину?

Юрий Гресько: Непосредственно во время поездки, уже в пункте пропуска во время паспортного контроля такую ​​информацию человеку предоставят. Потому что пограничники на месте решают, пропускать такое лицо или нет.

ДЕРЖПРИКОРДОНСЛУЖБА

Обязательно ли нужен при пересечении границы полис страхования для поездки в ЕС?

Юрий Гресько: Здесь также речь идет о законодательстве той страны, в которую следует человек. Понятно, что принято иметь “зеленую карту“ или другие виды страхования. Но это компетенция не Государственной пограничной службы - нужно детально изучить правила въезда в страну следования.

Нужна ли справка из военкомата для выезда за границу?

Юрий Гресько: Сегодня такая справка не нужна. Надо иметь действительный паспортный документ для выезда за границу, билет - и вперед на отдых.

Возможно ли самостоятельное пересечение границы лицом 16-18 лет с согласия родителей?

Юрий Гресько: Такое пересечение границы возможно, поскольку Гражданский кодекс Украины определяет, что гражданин Украины, которому уже исполнилось 16 лет, имеет право свободно пересечь государственную границу. Если у него есть соответствующие паспортные документы и остальные необходимые документы.

Есть ли какие-то ограничения на наличные при пересечении границы Украины?

Юрий Гресько: Этот вопрос в компетенции Государственной фискальной службы, они могут подробно предоставить эту информацию. Но известно, что не декларируется сумма эквивалентом в 10 тыс. долларов.

Действительно ли не выпускают за границу должников по уплате алиментов? Какой это должен быть долг?

Юрий Гресько: Для того, чтобы читатели поняли этот вопрос, его надо разделить на две части.

УНІАН Неплательщиков алиментов могут не выпустить за границу



Первая - пограничники в пунктах пропуска выполняют поручения других структур. Если есть соответствующее решение, его передают в Госпогранслужбу, и человека, который имеет такие долги или другие финансовые вопросы относительно исполнения законодательства, заносят в базу, и при пересечении границы появляется информация о такой задолженности.

И в таком случае человека через границу не пропускают.

С февраля этого года, когда начали действовать такие изменения, в базу внесли уже более 4 тысяч человек.

Читай также: На границе с Молдовой откроют еще два совместных КПП

Планируем ехать в Германию к друзьям, хотим взять с собой собаку. Что для этого нужно?

Юрий Гресько: Если ехать с собачкой, то опять же нужно очень внимательно изучить правила выезда с животными. Это - к таможенникам.

УНІАН Безвизовый режим для въезда граждан Украины в ЕС работает уже почти год



Читай также: Польша построит скоростное шоссе в Украину

Как часто пограничники ЕС заворачивают украинцев, которые едут по безвизу? Каково количество отказов и по каким причинам?

Юрий Гресько: Причины разные. Первое - это предоставление ложных сведений о себе, другие причины - если человек в поле зрения правоохранительных органов стран ЕС, или у него неподобающе оформлены документы.

Где найти информацию об условиях выезда за границу с ребенком?

Юрий Гресько: У нас работает круглосуточный телефон, по которому можно получить эту информацию. Номер указан на сайте пограничной службы: 527-63-63

Когда исчезнут очереди на границе?

Юрий Гресько: Я очень часто слышу этот вопрос. Те пункты пропуска, в которых пограничники выполняют свою функцию, не соответствуют динамике передвижения людей и транспортных средств, которая сегодня существует.

Невозможно в ведре, которое рассчитано на 10 литров, пронести 12 литров воды. Поэтому, к сожалению, эта проблема есть и она будет существовать, пока мы не получим развитые пункты пропуска, которые будут выдерживать ту нагрузку, которая сегодня существует.

Это, прежде всего, западный участок границы, ведь там и малое пограничное движение, и лица, имеющие так называемые “евробляхи“.

Кроме того, у нас есть меморандум с коллегами из Польши, где четко зафиксировано количество транспортных средств, которые проходят в определенный промежуток времени.

На сегодня меморандум выполняется. Понятно, что безобразие существует. Особенно сейчас это чувствуется, когда жара, а дети и старики стоят в очередях.

Если есть два загранпаспорта, нужно ли их иметь на границе, или можно пересечь границу с одним?

Читай также: В очереди на польской границе погиб украинец

Юрий Гресько: Человек сам решает, как делать. Если это действующий документ для выезда за границу - то можно и с одним.

С какими проблемами чаще всего сталкиваются украинцы на паспортном контроле? Каких документов у них часто нет?

Юрий Гресько: Если человек честный, он откровенно смотрит в глаза пограничнику, имеет действующие паспортные документы, которые должным образом оформлены, понимает, куда он едет и имеет соответствующие подтверждающие документы, то проблем не будет.

Самая главная проблема - это доверенности при выезде детей. Я бы советовал именно этот вопрос при планировании поездки тщательно изучать.