Филарет: Московский патриархат утратит право называться УПЦ

Глава УПЦ КП заявил, что после создания поместной церкви пройдет "перерегистрация уставов всех православных приходов".

Глава УПЦ КП Филарет заявил, что после получения создания украинской поместной церкви, которую инициаторы называют Украинской православной церковью, УПЦ МП “не будет иметь права“ на название “Украинская православная церковь“. Об этом Филарет сказал во время встречи с украинской общиной в посольстве Украины в Бельгии, сообщает Укринформ.

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“Или вы присоединяетесь к канонической Украинской православной церкви, а если не хотите - силой никто не будет принуждать. Но вы уже не будете иметь права называться Украинская православная церковь. Они будут иметь право называться украинским

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экзархатом Русской православной церкви в Украине“, - сказал Филарет.

Также он заявил, что после создания поместной церкви пройдет “перерегистрация уставов всех православных приходов“.

По словам главы УПЦ КП, у приходов будет два варианта: либо они станут частью украинской поместной церкви, либо “будут регистрироваться как украинский экзархат Русской церкви“.

“Кто захочет к Украинской церкви - зарегистрируют свои уставы как Украинская церковь. А кто не захочет - вынуждены будут регистрироваться как украинский экзархат Российской церкви“, - пояснил глава УПЦ КП.

При этом он уверен, что большинство приходов перейдут в подчинение поместной церкви.

Кроме того, Филарет заявил, что в Украине происходит “духовное возрождение“, аргументировав это тем, что за годы независимости было построено 4 тысячи храмов.

Напомним, в апреле президент Петр Порошенко инициировал обращение к Вселенскому Патриарху с просьбой предоставить украинской церкви автокефалию. Рада поддержала это обращение, подписанное главами разных конфессий (кроме УПЦ МП, которая выступает против “раскола“).