Итоги 17 октября: Бойня в Керчи и протест профсоюзов

Читай о самых важных и интересных событиях, которые произошли в Украине и мире за минувшие сутки.

В аннексированном Россией Крыму в Керченском политехническом колледже учащийся расстрелял десятки людей, в Киеве протестовали профсоюзы. News.bigmir.net выделяет главные события вчерашнего дня.

В Киеве массово протестовали профсоюзы

В Киеве в среду, 17 октября, прошел второй этап всеукраинской акции протеста, организованного Федерацией профсоюзов Украины.

Протестующие направились от парка Тараса Шевченко в правительственный квартал с символикой профсоюзов, которые они представляют, и призвали повысить зарплаты и снизить тарифы.

Также участники акции несли плакаты с надписями Нет бессмысленным реформам, Медикам достойную оплату труда. во время Всеукраинской акции протеста профсоюзов злоумышленники облили фекалиями нескольких народных депутатов о БПП.

Глава УАПЦ готов передать Андреевскую церковь Константинополю

Глава Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ) митрополит Макарий готов передать в пользование Вселенскому патриарху Андреевскую церковь в Киеве.

По словам Макария, до 2015 года Андреевская церковь была в подчинении УАПЦ. После этого договор аренды закончился, и собор начали реконструировать. Сейчас этим храмом занимается государство.

Климкин предложил перезахоронить прах Бандеры

Министр иностранных дел Павел Климкин предложил создать Пантеон героев и перезахоронить там прах главы ОУН Степана Бандеры. Об этом он рассказал журналистам в среду, 17 октября, после заседания правительства.

“Я считаю, что нам это нужно и с точки зрения уважения к нашим героям, и с точки зрения того, что это будет воспитывать чувство и понимание собственной истории. Для этого необходимы соответствующие решения, но я не вижу никаких проблем, чтобы устроить Пантеон“, - сказал Климкин.

В керченском колледже произошел взрыв, затем один из учащихся расстрелял десятки людей

В колледже в Керчи произошел подрыв неустановленного взрывного устройства. Об этом говорится в сообщении Национального антитеррористического комитета России.

По информации комитета, взрыв в здании политехнического колледжа Керчи произошел около 12 часов дня. НАК также сообщает, что по предварительным данным, при взрыве погибли почти 20 человек, еще более 50 были ранены.

Отец Владислава Рослякова, который в среду, 17 октября, устроил взрыв и стрельбу в керченском колледже, дал показания следователям.

Полторак рассказал, кого наказали за взрывы в Ичне

По фактам взрывов на складах шестого арсенала под Ичней Черниговской области к ответственности были привлечены 65 человек. Об этом в кулуарах комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности и обороны заявил министр обороны Степан Полторак.

“За те события, которые произошли мной было привлечено к ответственности более 65 человек. Из них, заместитель начальника Генштаба - был уволен со службы по служебному несоответствию, 5 генералов получили взыскания разного типа - начиная от несоответствия занимаемым должностям завершая другими и другие офицеры получили взыскания“, - сообщил Полторак.

Суд обязал ПФУ платить пенсии переселенцам

Большая палата Верховного суда Украины обязала органы Пенсионного фонда рассчитаться с пенсионерами, имеющими статус внутренних переселенцев.

В частности, указано, что суд оставил без удовлетворения апелляционную жалобу Бахмутского объединенного управления Пенсионного фонда в Донецкой области, отказавшего в выплате пенсионеру, имеющего статус внутренне перемещенного лица.