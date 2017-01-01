Итоги 22 октября: Суд по "евробляхам" и санкции России

Читай о самых важных и интересных событиях, которые произошли в Украине и мире за минувшие сутки.

Использование автомобилей с иностранной регистрацией признали законным, Путин подписал указ о введении санкций против Украины. News.bigmir.net выделяет главные события вчерашнего дня.

В Киеве пассажиры блокировали городскую электричку

Киевляне утром в понедельник, 22 октября, на 50 минут блокировали движение городской электрички на станции Троещина-2. Об этом сообщает пресс-служба Киевпастранса.

Свои действия пассажиры объясняли недовольством работой транспорта. В частности, жители Троещины требуют придерживаться графика движения и увеличения количества вагонов.

Суд вынес решение о законности "евроблях"

Верховный Суд признал законным бессрочное использование автомобилей с иностранной регистрацией, ввезенных в страну в режиме "транзит". Об этом сообщает пресс-служба суда в понедельник, 22 октября.

"Пользование личным авто с еврономерами, ввезенным как транзитное, не является правонарушением, предусмотренным Таможенным кодексом", - говорится в сообщении.

S&P дало трехлетний прогноз по курсу гривны

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's Global Ratings прогнозирует обменный курс гривны к доллару на конец текущего года на уровне 29,5 грн/долл.

В то же время, к концу 2019 года обменный курс составит 30,30 грн/долл., к концу 2020 - 31,20 грн/долл., 2021 - 32,10 грн/долл.

Путин подписал указ о санкциях против Украины

Президент России Владимир Путин подписал указ о введении санкций против Украины. Об этом в понедельник, 22 октября, сообщает пресс-служба Кремля.

Причиной санкций названы "недружественные действия Украины в отношении граждан и юридических лиц Российской Федерации". Позже был обнародован текст указа.

Нафтогаз заявил о рекордном уровне добычи газа

В октябре в Украине был установлен рекордный уровень среднесуточной добычи газа. Об этом в понедельник, 22 октября, заявил глава Нафтогаза Андрей Коболев.

Он отметил, что Нафтогаз вступает в отопительный сезон 2018/2019 годов в хорошей форме с точки зрения инфраструктуры.

Водитель автобуса с актерами Дизель шоу рассказал подробности ДТП

В момент столкновения с грузовиком водитель микроавтобуса Дизель шоу Михаил Манюк отвлекся на Марину Поплавскую, которая сидела рядом с ним. Об этом он рассказал журналистам перед началом судебного заседания в Шевченковском районном суде Киева.

Водитель рассказал, как Марина Поплавская подошла к нему и сказала, что очень хочет в Житомир, спешит домой. По его словам, у актрисы болела спина.

МВФ снизил требования к Украине

В новой программе МВФ stand-by на 3,9 млрд долларов содержится меньше требований к структурным реформам в Украине, чем предыдущей.

Как отмечается в сообщении агентства, утверждение программы stand-by произойдет до конца 2018 года после утверждения парламентом бюджета на 2019 года и одобрения со стороны руководства МВФ.

Геноцид продолжается: С 1 ноября цена на газ для населения возрастет на 23,5%

8, 55 гривен будет стоить один кубометр газа. Вопрос об очередном повышении на 35% цены на газ для населения не стоит, заявляет премьер-министр Украины Владимир Гройсман.