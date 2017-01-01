Итоги 30 октября: Обмен моряками, смерть Черкасского
Климкин пояснил условия для двойного гражданства
Двойное гражданство в Украине может быть только при четких условиях. Об этом заявил министр иностранных дел Павел Климкин во время выступления во Львове во вторник, 30 октября.
“Сейчас мы в Украине должны начать общественную дискуссию о возможности быть гражданином нескольких стран, нужно честно это сказать“, - сказал министр, отметив, что о двойном гражданстве с Россией не может быть и речи.
Объявлена дата последнего слова Януковича
Обвиняемый в государственной измене экс-президент Виктор Янукович сможет обратиться к суду с последним словом 19 ноября. Об этом заявил председательствующий судья Владислав Девятко.
“19 ноября является именно тем разумным сроком... Суд определяет одну дату для последнего слова и предлагает использовать именно ее“, - сказал судья.
Долги по зарплатам приближаются к трем миллиардам
В сентябре сумма задолженности по выплате зарплаты в Украине увеличилась на 6,5% и составила 2,889 млрд грн. Об этом сообщается на сайте Госслужбы статистики.
Так, за месяц сумма задолженности по зарплате экономически активных предприятий увеличилась на 11,9% и составила 1,702 млрд грн.
Порошенко присоединится в Париже к Трампу и Путину
Президент Украины Петр Порошенко 11 ноября посетит Париж. Об этом сообщил государственный секретарь при Министре Европы и иностранных дел Франции Жан-Батист Лемуан.
“11 ноября в Париже с визитом будет находиться президент Порошенко в ответ на приглашение своего французского коллеги принять участие в праздновании 100-летия конца Первой Мировой войны“, - сказал он на брифинге в Киеве.
Украина и Россия обменялись задержанными моряками
Семь российских моряков с судна Норд, задержанного весной, обменяли на семь украинцев в рамках соглашения между Москвой и Киевом. Об этом во вторник, 30 октября, заявила российский омбудсмен Татьяна Москалькова.
По ее словам, обмен прошел по схеме “семь на семь“, и моряки Норда вернулись в аннексированный Крым. При этом капитан судна Владимир Горбенко продолжает оставаться на материковой части Украины.
Умер Давид Черкасский
В Киве во вторник, 30 октября, в возрасте 87 лет скончался знаменитый украинский художник-мультипликатор, режиссер и сценарист Давид Черкасский.
Художник скончался в больнице спустя два месяца после госпитализации из-за инсульта.
Нафтогаз опубликовал цены на газ для украинцев
НАК Нафтогаз Украины повысил стоимость газа для населения. Новые цены вступят в силу с 1 ноября 2018 года и будут действовать по 30 апреля 2019 года (включительно).
В соответствии с изменениями, 1 000 куб м газа для среднестатистического украинца будет стоить 7482,61 грн с учетом НДС.