Итоги 1 ноября: Приезд Меркель и санкции России

Читай о самых важных и интересных событиях, которые произошли в Украине и мире за минувшие сутки.

Порошенко встретил Меркель в Киеве, Медведев подписал постановление о контрсанкциях против Украины. News.bigmir.net выделяет главные события вчерашнего дня.

Россия ввела ответные санкции против Украины

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление об ответных мерах на санкции Киева. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина РФ.

Ограничения коснутся 322 физических и 68 юридических лиц. Они предусматривают замораживание денежных средств, ценных бумаг и имущества, а также запрет на вывод капиталов из России.

Меркель приехала в Киев на встречу с Порошенко

Канцлер Германии Ангела Меркель в четверг, 1 ноября, прибыла в Киев и сразу отправилась на встречу с президентом Петром Порошенко.

Ожидается, что Меркель и Порошенко обсудят ситуацию на востоке Украины, а также ситуацию в Крыму и на Азовском море. Речь будет идти также об отношениях двух стран и помощь Германии в евроатлантической интеграции Украины.

В Мариуполе арестовали тонны продукции из “ЛНР“

В порту Мариуполя Донецкой области арестовали более трех тысяч тонн продукции Алчевского металлургического комбината, который был принудительно “национализирован“ сепаратистами “ЛНР“. Об этом в четверг, 1 ноября, сообщил генпрокурор Украины Юрий Луценко на своей странице в Facebook.

Он отметил, что продукция захваченного Алчевского меткомбината перевозилась судном под флагом Либерии из российского порта в Бельгию.

Украина начала ракетные стрельбы возле Крыма

В Херсонской области в четверг, 1 ноября, на Государственном испытательном полигоне Ягорлык начались боевые стрельбы, контрольные летные испытания зенитных управляемых ракет средней и малой дальности. Об этом сообщает пресс-служба Воздушных сил ВСУ.

Отмечено, что к проведению мероприятия привлекаются экипажи военной авиации, подразделения зенитных ракетных, радиотехнических войск, войск связи и беспилотная авиация Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины, а также подразделения противовоздушной обороны Сухопутных войск ВСУ.

Бизнес Порошенко не попал под санкции России

Украинский президент Петр Порошенко и его компании не попали в список санкций, которые ввела Россия в четверг, 1 ноября.

Под санкции попал и сын президента - Алексей Порошенко. Однако компания Порошенко Roshen, одна из фабрик которой зарегистрирована в Липецке, под санкции не попала. Также не попали под санкции и другие компании президента, в частности 5 канал, Международный инвестиционный банк и страховая компания Країна.

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