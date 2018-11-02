В РПЦ обеспокоены душевным состоянием архиепископа Тельмиского

Также отметили, что готовы отправить его на обучение в одну из своих семинарий.

В РПЦ назвали неадекватными слова архиепископа Тельмиского Иова о прекращении существования Украинской православной церкви Московского Патриархата.

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Об этом заявил пресс-секретарь патриарха Кирилла священник Александр Волков на своей страничке в Facebook.

Пресс-секретарь отметил, что звучат очень тревожные заявления архиепископа Иова (Гечи) и в РПЦ серьезно обеспокоены состоянием его душевного и духовного здоровья.

Он добавил, что если необходимо, то РПЦ “готова помочь собрату“ с лечением или с направлением его на обучение в одну из семинарий русской церкви.

Ранее Архиерей Константинопольской церкви и представитель Вселенского патриархата при Всемирном совете церквей Иов (Гечи) рассказал, что после предоставления Украине Томоса, Единая автокефальная церковь будет называться Православная церковь в Украине.