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В РПЦ обеспокоены душевным состоянием архиепископа Тельмиского

Комментариев: 1
Также отметили, что готовы отправить его на обучение в одну из своих семинарий.
Пресс-секретарь патриарха Кирилла священник Александр Волков
Пресс-секретарь патриарха Кирилла священник Александр Волков
facebook.com/Александр Волков

В РПЦ назвали неадекватными слова архиепископа Тельмиского Иова о прекращении существования Украинской православной церкви Московского Патриархата.

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Об этом заявил пресс-секретарь патриарха Кирилла священник Александр Волков на своей страничке в Facebook.

Пресс-секретарь отметил, что звучат очень тревожные заявления архиепископа Иова (Гечи) и в РПЦ серьезно обеспокоены состоянием его душевного и духовного здоровья.

Он добавил, что если необходимо, то РПЦ “готова помочь собрату“ с лечением или с направлением его на обучение в одну из семинарий русской церкви.

Ранее Архиерей Константинопольской церкви и представитель Вселенского патриархата при Всемирном совете церквей Иов (Гечи) рассказал, что после предоставления Украине Томоса, Единая автокефальная церковь будет называться Православная церковь в Украине. 

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Теги: РПЦ, УПЦ, архиепископ, автокефалия, Волков
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Комментариев (1)
ВосставшийИзБана    02.11.2018, 18:30
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
Это что-то новое в психиатрии. Получатся, что если психбольного отправить в семинарию - его там вылечат? Похоже у них у всех там диагноз: христос головного мозга.
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