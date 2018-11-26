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В Одессе военных и силовиков по тревоге зовут в части

Комментариев: 7
Силовиков по тревоге зовут в расположение частей для информирования о ситуации и возможности оперативного реагирования на любые действия в море.
Силовиков в Одессе по тревоге зовут в расположение частей
Силовиков в Одессе по тревоге зовут в расположение частей
usionline.com

В Одесской области из-за событий в Азовском море военных, пограничников и других представителей силовых ведомств оперативно вызывают в части.

Об этом сообщает Vgorode.

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По данным издания, силовиков по тревоге зовут в расположение частей для информирования о ситуации и возможности оперативного реагирования на любые действия и провокации со стороны РФ. Еще вечером в воскресенье, 25 ноября, в море вышли все военные корабли.

"У штаба командования военно-морских сил в Одессе к утру подъезжали автомобили, из которых выходили военные из снаряженными рюкзаками. Даже была замечена бронетехника", - говорится в сообщении.

Также, как отмечается, с 26 ноября полиция Одесской области переведена на усиленный режим. ВМС Украины сейчас тоже приведены в полную боевую готовность.

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Ранее СБУ и украинская армия были приведены в полную боевую готовность.

Напомним, 25 ноября спецназ РФ атаковал корабли ВМС Украины в Азовском море. У Керченского моста были захвачены три украинских судна

На фоне обострения ситуации прошло срочное заседание СНБО, на котором президент Петр Порошенко одобрил предложение ввести военное положение в Украине.

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Теги: конфликт, Одесса, Азовское море, военные, захват, воинская часть
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (7)
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Rangol    26.11.2018, 12:30
Оценка:  +3
Rangol
Они по указке Петра обязаны сесть в оставшиеся 4 катера и плыть на освобождение сдавшихся в плен. Подсказка, для них это возможность остаться в России
ВосставшийИзБана    26.11.2018, 12:51
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
У вас сегодня тоже аврал?
Зорян_и_Шкиряк    26.11.2018, 13:02
Оценка:  -1
Зорян_и_Шкиряк
А то!.. Вдруг дикие бандеровцы высадятся десантом на реке Москве прямо под стены древнего Кремля?
ВосставшийИзБана    26.11.2018, 13:11
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
Из Ольгино все равно не успеют.
Зорян_и_Шкиряк    26.11.2018, 13:13
Оценка:  -2
Зорян_и_Шкиряк
Я думал, Вы про военных и всякую спецуру...
RickiTikiTavi    26.11.2018, 12:28
Оценка:  +2
RickiTikiTavi
Иран в 2016 задержал 2 катера США. Капитан американского военного судна по требованию иранских военных моряков - сразу подчинился, не оказывал сопротивление, не продолжал движение, попросил солдат отложить в сторону оружие: «Я не хочу войны с Ираном», — объяснил он. Так поступают мудрые люди.
Зорян_и_Шкиряк    26.11.2018, 12:23
Оценка:  -1
Зорян_и_Шкиряк
Экстренно собрали всех на политинформацию? ))
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