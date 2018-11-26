В Одессе военных и силовиков по тревоге зовут в части

Силовиков по тревоге зовут в расположение частей для информирования о ситуации и возможности оперативного реагирования на любые действия в море.

Силовиков в Одессе по тревоге зовут в расположение частей usionline.com

В Одесской области из-за событий в Азовском море военных, пограничников и других представителей силовых ведомств оперативно вызывают в части.

Об этом сообщает Vgorode.

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По данным издания, силовиков по тревоге зовут в расположение частей для информирования о ситуации и возможности оперативного реагирования на любые действия и провокации со стороны РФ. Еще вечером в воскресенье, 25 ноября, в море вышли все военные корабли.

"У штаба командования военно-морских сил в Одессе к утру подъезжали автомобили, из которых выходили военные из снаряженными рюкзаками. Даже была замечена бронетехника", - говорится в сообщении.

Также, как отмечается, с 26 ноября полиция Одесской области переведена на усиленный режим. ВМС Украины сейчас тоже приведены в полную боевую готовность.

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Ранее СБУ и украинская армия были приведены в полную боевую готовность.

Напомним, 25 ноября спецназ РФ атаковал корабли ВМС Украины в Азовском море. У Керченского моста были захвачены три украинских судна.

На фоне обострения ситуации прошло срочное заседание СНБО, на котором президент Петр Порошенко одобрил предложение ввести военное положение в Украине.