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В России возбудили дело против украинских моряков за "незаконное пересечение границы"

Спецтема: Атака на Азовском море
Комментариев: 6
Песков не смог ответить на вопрос, есть ли украинские моряки военнопленными.
Против украинских моряков возбудили дело за "незаконное пересечение границы"
Против украинских моряков возбудили дело за "незаконное пересечение границы"
kerch.com.ru

В Кремле заявили, что “будут преследовать по российскому законодательству“ украинских моряков, захваченных 25 ноября возле Керченского пролива.

Об этом сообщил спикер Кремля Дмитрий Песков, передает Громадське.

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По его словам, украинские судна зашли в территориальные воды РФ и не отвечали на запросы российских пограничников.

В то же время Песков не смог ответить на вопрос, есть ли украинские моряки военнопленными.

Как отмечает “Интерфакс“, против украинских моряков возбудили уголовное дело за “незаконное пересечение границы“.

В то же время уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что российские спецслужбы захватили в Керченском проливе 24 украинских моряка. 

По словам Москальковой, с членами экипажа проводятся “процессуальные действия, связанные с установлением обстоятельств этого дела“. 

В свою очередь, председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев заявил, что задержанные близ Керченского пролива члены экипажей украинских военных катеров предстанут перед судом. 

Российский сенатор, также утверждает, что применение Россией оружия в отношении военных кораблей Украины “абсолютно правомерно, поскольку они нарушили государственную границу“.

Напомним, пограничные корабли РФ осуществили агрессивные действия против трех кораблей Военно-морских сил ВС Украины во время их перехода из порта Одессы в порт Мариуполя Азовского моря.

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Позже, Евросоюз отметил возросшую напряженность в Азовском море и призвал РФ восстановить свободу прохода в Керченском проливе.

Также, российские СМИ назвали имена трех раненых украинских моряков, которых накануне захватили в плен на Азовском море и сейчас содержат в больнице оккупированной Керчи.

Кроме того, омбудсмен РФ заявила, что Россия может возбудить уголовное дело против захваченных на судах в Керченском проливе украинских моряков. 

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Теги: Азовское море, уголовное дело, РФ, Украина, Песков
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Комментариев (6)
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BaltijasCels    26.11.2018, 18:08
Оценка:  0
BaltijasCels
Хочу бачити мапу зи схэмою де саме були затримани украинськи корабли. Тоди можна робыты высновкы. А так... одни манипалювання...
fkrfyfan    26.11.2018, 17:54
Оценка:  -6
fkrfyfan
Пересёк незаконно границу отвечай! Это только на украине саакашвили может на плечах своих друзей безнаказанно въезжать на украину.
diver117    26.11.2018, 17:56
Оценка:  +3
diver117
Не тупи, бездумно копипастя российские заявы.
Какую границу?????
Они двигались согласно действующих соглашений и положений морского права.
ВосставшийИзБана    26.11.2018, 18:02
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
Это как история с Грибом. Человека насильно перетащили через границу и обвинили в незаконном пересечении границы.
diver117    26.11.2018, 17:45
Оценка:  +3
diver117
До чего Россия опустилась с нынешним царьком ...
Дела они открывают аж бегом, по любой абсурдной указке сверху.

Как дело против Яценюка за его "участие в Чеченской войне"?
Woodbrother    26.11.2018, 17:26
Оценка:  +7
Woodbrother
Абалдеть до чего жизнь дошла- террористы заводят уголовные дела
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