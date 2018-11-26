В России возбудили дело против украинских моряков за "незаконное пересечение границы"

Песков не смог ответить на вопрос, есть ли украинские моряки военнопленными.

Против украинских моряков возбудили дело за "незаконное пересечение границы" kerch.com.ru

В Кремле заявили, что “будут преследовать по российскому законодательству“ украинских моряков, захваченных 25 ноября возле Керченского пролива.

Об этом сообщил спикер Кремля Дмитрий Песков, передает Громадське.

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По его словам, украинские судна зашли в территориальные воды РФ и не отвечали на запросы российских пограничников.

В то же время Песков не смог ответить на вопрос, есть ли украинские моряки военнопленными.

Как отмечает “Интерфакс“, против украинских моряков возбудили уголовное дело за “незаконное пересечение границы“.

В то же время уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что российские спецслужбы захватили в Керченском проливе 24 украинских моряка.

По словам Москальковой, с членами экипажа проводятся “процессуальные действия, связанные с установлением обстоятельств этого дела“.

В свою очередь, председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев заявил, что задержанные близ Керченского пролива члены экипажей украинских военных катеров предстанут перед судом.

Российский сенатор, также утверждает, что применение Россией оружия в отношении военных кораблей Украины “абсолютно правомерно, поскольку они нарушили государственную границу“.

Напомним, пограничные корабли РФ осуществили агрессивные действия против трех кораблей Военно-морских сил ВС Украины во время их перехода из порта Одессы в порт Мариуполя Азовского моря.

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Позже, Евросоюз отметил возросшую напряженность в Азовском море и призвал РФ восстановить свободу прохода в Керченском проливе.

Также, российские СМИ назвали имена трех раненых украинских моряков, которых накануне захватили в плен на Азовском море и сейчас содержат в больнице оккупированной Керчи.

Кроме того, омбудсмен РФ заявила, что Россия может возбудить уголовное дело против захваченных на судах в Керченском проливе украинских моряков.