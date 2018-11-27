Охрану аэропортов и вокзалов усилят, а сотрудникам раздадут "тревожные рюкзаки"

Для руководства транспортных организаций проведут полевые учения, чтобы они знали, как действовать в случае атаки.

Омельян заверил, что в Мининфраструктуры нет никакой паники и все готовы защищать страну mtu.gov.ua

Читай также: Украина призвала ужесточить санкции против РФ

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омельян поручил усилить охрану и оборону вокзалов, железнодорожных станций, аэропортов, портов и других объектов инфраструктуры в связи с введением военного положения в 10 областях Украины. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Сегодня в Мининфраструктуры прошло расширенное совещание с руководителями предприятий, учреждений и организаций, которые находятся в сфере управления министерства. В том числе, присутствовало руководство “Укрзализныци“, “Укравтодора“, Администрации морских портов Украины, Госавиаслужбы, Украэроруха и руководители морских портов.

Читай также: В ВМС Украины отреагировали на “допрос“ моряков

“Также мы вводим особый режим работы железнодорожного транспорта. Он предусматривает обеспечение пропускной способности железнодорожной сети и соответствующего подвижного состава для нужд обороны в основных направлениях, определенных Генштабом ВСУ“, - отметил министр.

По его словам, приоритетность при назначении поездов будет определяться необходимостью осуществления перевозок в условиях военного периода решениями военного командования. В связи с необходимостью согласования перевозок госсекретарю министерства Андрею Галущаку поручено создать Оперативный штаб для взаимодействия с военным командованием и военными администрациями.

Читай также: США призвали Путина и Порошенко к переговорам

“Мы работаем в штатном режиме. Никакой паники нет. Все действия выверены и скоординированы. Готовность к защите объектов инфраструктуры и обороны государства высока“, - заверил Омельян.

Министерство также планирует подготовить сотрудников сферы транспорта к территориальной обороне по швейцарскому образцу – у каждого наготове будет “тревожный рюкзак“ с трехдневным запасом всего необходимого и инструкция, как действовать в случае нападения врага.

Читай также: Военное положение 60 дней: правительственная газета опубликовала указ Порошенко

Кроме того, в ближайшее время планируется провести полевые военные учения с участием представителей центральных органов власти, руководителей и работников предприятий, учреждений и организаций. После руководители передадут практику координации действий на случай атаки рядовым сотрудникам предприятий, организаций и ведомств.

Напомним, 25 ноября военные РФ захватили три украинских корабля, обвинив в провокации украинскую сторону. Были ранены шесть моряков, 23 – захвачены в плен. Верховная Рада ввела в 10 областях - Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Донецкой, Запорожской, Херсонской - и внутренних водах Азово-Керченской акватории военное положение на 30 дней. Российские спецслужбы тем временем уже незаконно допросили наших военных.