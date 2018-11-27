Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

"Горжусь каждым": командующий ВМС написал письмо пленным морякам

Спецтема: Атака на Азовском море
Комментариев: 2
Адвокаты передают каждому захваченному моряку письмо командующего.
Моряков будут "судить" в Симферополе 27 ноября
Моряков будут "судить" в Симферополе 27 ноября
facebook.com/DylanMalyasov

Командующий Военно-морских сил Украины Игорь Воронченко написал письмо пленным украинским морякам, которые на днях подверглись атаке российских кораблей в Азовском море.

Как сообщил в Facebook журналист Антон Наумлюк, адвокаты передают каждому моряку письмо командующего.

Читай также: Военным РФ, напавшим на украинских моряков, объявлено подозрение

“Вы действовали в рамках закона, профессионально, в соответствии с нормами международного морского права и действующих договоров. Я горжусь каждым из вас. Спасибо за верность Отечеству и знайте, что мы делаем все для вашего возвращения к родным, которые ждут встречи с вами“, - написал в письме Воронченко.

Командующий ВМС также отметил, что все военные моряки ВМС с пониманием относятся к так называемым “свидетельствам“, которые были получены россиянами в ходе допросов. “Ведь методы работы спецслужб РФ ни для кого не являются секретом“, - добавил он.

Воронченко написал, что Украина прикладывает все усилия для освобождения моряков из плена, в том числе с привлечением мировой общественности.

Читай также: ФСБ опубликовала свою хронологию событий на Азове

“Закон, право на нашей стороне и это понимает весь мир. Чувствовать страх - это нормально. Главное верить в свою силу духа, беречь достоинство и понимать, что за вами стоит вся Украины, весь цивилизованный мир“, - подытожил командующий. 

Украина прикладывает силы для освобождения моряков
Украина прикладывает силы для освобождения моряков
facebook.com/anton.naumlyuk

Напомним, 26 ноября ФСБ России обнародовала видеозапись “допроса“ трех пленных украинских моряков. Позднее, в ВМС Украины заявили, что моряков заставляют под давлением давать неправдивые показания.  

Сообщается, что пленных украинских моряков уже доставили из Керчи в Симферополь, где их будут “судить“. Судебное заседание назначено на 27 ноября.

Поделись:
Теги: Азовское море, пленные моряки, ВМС ВСУ, Воронченко
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (2)
Отсортировать по дате Вниз
fkrfyfan    27.11.2018, 15:30
Оценка:  +1
fkrfyfan
Щоколадку от президента передал?
fulminate    27.11.2018, 15:12
Оценка:  0
fulminate
Это были не наши моряки. Перечисленные люди не числятся в рядах ВСУ. За неделю до этих событий они уволились со службы. Бронекатер и буксир можно купить на любом авторынке. Это гражданские люди и ВСУ за их действия ответственности не несет...
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь