"Горжусь каждым": командующий ВМС написал письмо пленным морякам

Адвокаты передают каждому захваченному моряку письмо командующего.

Командующий Военно-морских сил Украины Игорь Воронченко написал письмо пленным украинским морякам, которые на днях подверглись атаке российских кораблей в Азовском море.

Как сообщил в Facebook журналист Антон Наумлюк, адвокаты передают каждому моряку письмо командующего.

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“Вы действовали в рамках закона, профессионально, в соответствии с нормами международного морского права и действующих договоров. Я горжусь каждым из вас. Спасибо за верность Отечеству и знайте, что мы делаем все для вашего возвращения к родным, которые ждут встречи с вами“, - написал в письме Воронченко.

Командующий ВМС также отметил, что все военные моряки ВМС с пониманием относятся к так называемым “свидетельствам“, которые были получены россиянами в ходе допросов. “Ведь методы работы спецслужб РФ ни для кого не являются секретом“, - добавил он.

Воронченко написал, что Украина прикладывает все усилия для освобождения моряков из плена, в том числе с привлечением мировой общественности.

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“Закон, право на нашей стороне и это понимает весь мир. Чувствовать страх - это нормально. Главное верить в свою силу духа, беречь достоинство и понимать, что за вами стоит вся Украины, весь цивилизованный мир“, - подытожил командующий.

Украина прикладывает силы для освобождения моряков facebook.com/anton.naumlyuk

Напомним, 26 ноября ФСБ России обнародовала видеозапись “допроса“ трех пленных украинских моряков. Позднее, в ВМС Украины заявили, что моряков заставляют под давлением давать неправдивые показания.

Сообщается, что пленных украинских моряков уже доставили из Керчи в Симферополь, где их будут “судить“. Судебное заседание назначено на 27 ноября.