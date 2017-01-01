Итоги 30 ноября: Обыски в Лавре и игнор Трампом Путина

Читай о самых важных и интересных событиях, которые произошли в Украине и мире за минувшие сутки.

СБУ провела обыски в Киево-Печерской Лавре; Трамп не поздоровался в Путиным на саммите G20. News.bigmir.net выделяет главные события вчерашнего дня.

Украина закрыла въезд для мужчин-россиян

Украина ограничила въезд для мужчин с гражданством Российской Федерации в возрасте от 16 до 60 лет. Об этом сообщил глава Государственной пограничной службы Петр Цигикал. Исключением является осуществление гуманитарной миссии, например, прибытие на похороны.

Трамп не поздоровался с Путиным на саммите G20

Президент США Дональд Трамп не поприветствовал российского коллегу Владимира Путина перед началом фотографирования лидеров G20 на саммите в Буэнос-Айресе. Путин поднялся на подиум для фотографирования раньше американского коллеги, Трамп прошел мимо него. Затем главы государств “двадцатки“ направились в зал первого пленарного заседания. Путин шел одним из первых, на отдалении от него - президент США.

Аляску сколыхнуло 7-бальное землетрясение

Землетрясение магнитудой 7,0 произошло на юге американского штата Аляска. Местные власти объявилирежим чрезвычайного положения.

В результате землетрясения была повреждена инфраструктура крупнейшего города штата Анкориджа. Многие дома и здания повреждены, улицы и мосты перекрыты. Жителям штата не рекомендуют выходить на улицу.

СБУ провела обыски в Киево-Печерской лавре и у ее предстоятеля

Сотрудники СБУ провели обыски по месту жительства предстоятеля Киево-Печерской Лавры Павла и в самой лавре в рамках расследования дела по факту разжигания межрелигиозной вражды (статья 161 Уголовного кодекса).

Наместник Киево-Печерской лавры назвал действия спецслужбы политическим давлением. По его мнению, они связаны с автокефалией.

Суд избрал меру пресечения возможным организаторам секс-скандала с МВД

Печерский районный суд Киева отпустил под домашний арест политтехнолога и телеведущего Владимира Петрова, которого задержали по подозрению в организации секс-скандала с участием замначальника Департамента защиты экономики Нацполиции Александром Варченко.

При этом суд арестовал на два месяца другого фигуранта дела Александра Барабошко, подозреваемого в покупке и распространении персональной информации. Ему назначен залог в три миллиона гривен.

Украина закрыла въезд в Крым для иностранных журналистов

Въезд журналистам в аннексированный Крым запрещен. В Министерстве иностранных дел заявили, что принятию такого решения предшествовали “горячие дебаты“.