Песков ответил на предложение об обмене пленных моряков
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль готов к рассмотрению вопроса об обмене украинских пленных моряков, которые были захвачены в ходе атаки российских кораблей в Керченском проливе, при “конкретные предложениях“ от украинской стороны.
“Мне неизвестно о таких условиях. Если поступят какие-то конкретные предложения, наверняка они будут рассматриваться. Но означает ли это, что на них будет дан ответ, я сейчас сказать не могу“, - сказал он, передает Интерфакс.
По словам Пескова, на данный момент однако рано говорить о реакции на такие инициативы.
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Пресс-секретарь также дал понять, что РФ продолжит судить украинских моряков и критика Запада не повлияет на отмену “предусмотренных российским законодательством процедур“.
Напомним, 4 декабря генпрокурор Юрий Луценко заявил, что в украинских тюрьмах содержатся около 300 осужденных россиян, которых можно обменять на захваченных в Керченском проливе украинских моряков.
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В то же время, представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ Ирина Геращенко сообщила, что российская сторона на переговорах в Минске отказала Киеву в предложении об обмене заложникам.
До этого, президент России Владимир Путин заявил, что вопрос об обмене украинских моряков пока не стоит, так как в настоящее время идет “следствие“.