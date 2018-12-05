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Песков ответил на предложение об обмене пленных моряков

Комментариев: 2
Песков однако намекнул, что украинских моряков продолжат судить и критика Запада на это не повлияет.
РФ будет рассматривать только "конкретные предложения" по обмену
РФ будет рассматривать только "конкретные предложения" по обмену
sputnik-ossetia.ru

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль готов к рассмотрению вопроса об обмене украинских пленных моряков, которые были захвачены в ходе атаки российских кораблей в Керченском проливе, при “конкретные предложениях“ от украинской стороны.

“Мне неизвестно о таких условиях. Если поступят какие-то конкретные предложения, наверняка они будут рассматриваться. Но означает ли это, что на них будет дан ответ, я сейчас сказать не могу“, - сказал он, передает Интерфакс.

По словам Пескова, на данный момент однако рано говорить о реакции на такие инициативы.

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Пресс-секретарь также дал понять, что РФ продолжит судить украинских моряков и критика Запада не повлияет на отмену “предусмотренных российским законодательством процедур“.

Напомним, 4 декабря генпрокурор Юрий Луценко заявил, что в украинских тюрьмах содержатся около 300 осужденных россиян, которых можно обменять на захваченных в Керченском проливе украинских моряков.

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В то же время, представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ Ирина Геращенко сообщила, что российская сторона на переговорах в Минске отказала Киеву в предложении об обмене заложникам. 

До этого, президент России Владимир Путин заявил, что вопрос об обмене украинских моряков пока не стоит, так как в настоящее время идет “следствие“.

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Теги: Кремль, РФ, пленные моряки, ВМС ВСУ, Песков
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Комментариев (2)
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atos    05.12.2018, 12:48
Оценка:  -1
atos
Чтобы было по честному, обменяте этих пацанов на тех долбней, которые их туда послали.
Eyyafyallayekyul    05.12.2018, 13:00
Оценка:  0
Eyyafyallayekyul
На Сенцова и Савченко их нужно поменять
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