В санкционном списке ЕС оказались руководство "ЦИК" ОРДЛО и Пасечник

Победителей "выборов"в "народные советы" также не оставили без внимания.

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Совет ЕС обнародовал список причастных к организации псевдовыборов на Донбассе лиц, против которых министры иностранных дел Евросоюза утвердили санкции в понедельник утром. Об этом сообщил официальный журнал ЕС, отмечая, что санкции вступают в силу с момент их опубликования.

Сообщение подписано верховным представителем ЕС по вопросам внешней политики Федерикой Могерини. Совет ЕС подробно объяснил, какие именно действия привели к тому, что девять человек оказались в списке нон-грата на въезд в ЕС. Их активы в Европе также будут заморожены.

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В частности, в список попали Ольга Позднякова -"председатель ЦИК" так называемой "ДНР", Алексей Найденко - ее "заместитель" и Владимир Высоцкий - "секретарь ЦИК ДНР".

Не обошли вниманием и представителей "ЦИК ЛНР" - санкции применят также к главе "комиссии" Елене Кравченко, ее "заму" Максиму Свидченко и "секретарю комиссии" Екатерине Терещенко.

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Напротив имени и фамилии каждого лица указано, что в этом качестве (как представители "ЦИК") они участвовали в организации псевдовыборов 11 ноября 2018 года в "ДНР" и "тем самым активно поддерживали и осуществляли действия, подрывающие территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины".

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Попал в список ЕС и "избранный глава ЛНР" Леонид Пасечник. По поводу него также уточняется, что он активно поддерживал и осуществлял действия и политику, направленную на подрыв украинского суверенитета и дестабилизации Украины.

Еще два политика - "глава Народного совета ДНР" Владимир Бедевка и "Глава Народного совета ЛНР" Денис Мирошниченко - также будут лишены возможности попасть в ЕС или держать там счета.

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Напомним, в понедельник утром министры иностранных дел ЕС одобрили внесение в санкционный список девяти человек, которых они считают причастными к организации "псевдовыборов" на Донбассе 11 ноября.