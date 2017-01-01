Супрун прокомментировала инцидент в Институте сердца

Глава Минздрава и руководитель клиники связывают произошедший конфликт с предстоящими выборами главы Института.

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна супрун прокомментировала конфликт, произошедший накануне в Институте сердца в Киеве с активистами радикальной организации С14.

"Это было мероприятие по обучению противодействовать активистам, который Б. Тодуров (главврач - ред.) организовал для сотрудников института. В качестве кейса для обучения выбрали ситуацию, которая уже проходила - укрытия в детском отделении Крысина. Тогда активистам удалось попасть к нему в палату. Поэтому на тренинге обсуждали записи с камер наблюдения, пожалуй, чтобы учесть "ошибки" персонала", – написала Супрун в Facebook.

По словам главы Минздрава "врачам и медсестрам раздали роли - от одних требовали симулировать потерю сознания, а другим приказали спровоцировать конфликт, чтобы можно было зафиксировать на видео манипуляции, чтобы выглядеть не агрессором, а жертвой".

Как отметила министр, такие действия Тодурова связаны с предстоящими выборами главного врача Института сердца.

"Во вторник, 18 декабря, в Институте сердца состоятся выборы главного врача. По действующему законодательству в коллективе, где работают около 800 человек, право голоса будут иметь около 25-ти. Б. Тодуров, очевидно, очень боится потерять свое феодальное княжество, если решил готовить врачей быть его актерами" – резюмировала Супрун.

Министр отдельно отметила, что заложниками ситуации стали не только активисты С14 от одной из которых Тудоров требовал удалить видеозапись ранее проводимого "тренинга", но и весь медицинский персонал клиники.

"Б. Тодуров фактически сам держал в заложниках не только активистов, но и весь медицинский персонал, не выпускали из помещения, как рабов…Так же Б. Тодуров использует и пациентов, ставит под угрозу их жизнь и прикрывается этим, хотя собственноручно блокирует нормальную работу института", - заявляет Супрун.

Сам Тодуров также связывает инцидент с предстоящими выборами директора Института, пишет УНН.

"Я думаю, что эта провокация связана именно с этим событием - с выборами или просто для их срыва", - сказал Тодуров.

Он уточнил, что у него нет конкретных фактов относительно того, кто именно пытается его дискредитировать - МОЗ или один из претендентов на должность директора.

"Поэтому я не буду обвинять людей в том, чего они не делали. Но то, что это заказная провокация, было видно с самого начала. Все быстро подтянулись и эти трое хулиганов, которые пришли и начали безобразничать, и здесь сразу активисты появились в течение получаса, и девочка вся зашифрованная, которая сразу набрала какие-то два номера и сразу прибежали активисты. Все это было подготовлено заранее, это было видно, что работали профессионалы, по определенному сценарию", - считает Тодуров.

Как сообщалось, накануне в С14 заявили, что их активистов заблокировали в Институте сердца в Киеве. Троих представителей организации задержала полиция.

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