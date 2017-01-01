Минздрав сообщил об эпидемии гриппа: один человек умер

В ведомстве перечислили неэффективные методы лечения и профилактики гриппа, его основные симптомы и посоветовали вакцинацию.

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За прошедшую неделю показатели заболеваемости гриппом и ОРВИ в Украине превысили эпидемиологический порог - заболели более 203 тысяч человек. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава.

Там подчеркнули, что украинцам очень важно вакцинироваться, чтобы получить защиту от гриппа и тяжелых осложнений. "Это уже сделали более 127 тысяч украинцев", - отметили в МОЗ.

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"На данный момент показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ составляет 528,2 на 100 000 населения, что на 1,8% больше эпидемического порога по Украине", - добавили в пресс-службе.

Там уточнили, что эпидемические пороги превышены в пяти областях: Харьковской - на 23%, Житомирской, Сумской и Киевской - на 12%, а также в Донецкой - на 1,1%.

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67,3% заболевших в течение отчетной недели - дети до 17 лет. По сравнению с прошлой неделей уровень заболеваемости среди взрослых и детей увеличился на 2,6% и 6,7% соответственно. Один человек умер от гриппа.

"В Украине наблюдается средняя интенсивность эпидемической активности гриппа и ОРВИ и региональное географическое распространение", - добавили в Минздраве.

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В ведомстве напомнили симптомы гриппа - высокая температура, которая держится минимум пять дней, лихорадка, головная боль, ломота в мышцах и суставах, общая слабость, потеря аппетита и, возможно, тошнота, а также кашель, который может длиться более двух недель и насморк.

Уровень заболеваемости гриппом с прошлой недели вырос moz.gov.ua

В Минздраве призывают не заниматься самолечением, подчеркивая, что не доказана эффективность таких методов, как тепловые процедуры, фитотерапия, витамины, интерфероны, гомеопатические препараты и антибиотики для профилактики.

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Для профилактики гриппа рекомендуют ежегодные прививки. "В этом году доступны две вакцины против гриппа: вакцину "Ваксигрип Тетра" можно применять для прививки детей от трех лет, а "Джис Флю" - от шести месяцев", - рассказали в ведомстве.

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