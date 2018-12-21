Павел Гриб почти ослеп и плохо запоминает информацию - адвокат

Состояние здоровья украинца, содержащегося в российском СИЗО, ухудшается.

В школе у Павла не было проблем с памятью glavcom.ua

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Состояние здоровья украинца Павла Гриба, которого Россия обвиняет в подготовке теракта в одной из школ Сочи, ухудшается. Об этом рассказала его адвокат Марина Дубровина, передает Главком.

“Я не медик, чтобы ставить диагноз, но даже по внешним признакам видно, что состояние Павла ухудшается. Если сравнить с тем, что было в декабре прошлого года, не обязательно быть врачом, чтобы понять: здоровье парня сдает“, - отметила адвокат.

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По словам Дубровиной, зрение Гриба значительно ухудшилось - он практически ослеп. “Он часто просто не способен прочитать документы, которые я ему передаю, даже лица людей ему трудно разглядеть“, - говорит защитница украинца.

Дубровина говорит, что защите стало сложнее работать из-за ухудшения памяти у Павла glavcom.ua

Адвокат подчеркнула, что Павлу сложно участвовать в судебных заседаниях, так как он даже свидетелей видит плохо. “Парень начал плохо ориентироваться: даже очень простые вещи мне надо ему объяснять по несколько раз“, - рассказала Дубровина.

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“Не знаю, что на это влияет, возможно, всему виной сильное нервное напряжение. Ухудшилась память, он плохо запоминает“, - говорит она. При этом ранее мама Павла рассказывала, что в школе он учился хорошо и память у него была прекрасная, подчеркнула Дубровина.

“В ходе судебного заседания мне несколько раз приходилось повторять ему одни и те же вещи, и эту же информацию приходится повторять перед следующими заседаниями“, - отметила адвокат.

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“Такое впечатление, что у него вообще ничего не откладывается в памяти. И это конечно осложняет работу защиты“, - сетует защитница.

При этом, по ее словам, Павла почти не осматривают медики: “С момента заключения в 2017 году он находился в СИЗО, где врачи писали стандартные выводы, очень простые по содержанию: “Чувствует себя хорошо, жалоб нет, диагноз такой-то, может содержаться под стражей“.

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“Последнее медицинское обследование ему проводили 28 апреля 2018 года, а после этого были сделаны анализы, которые оплатили родители Павла и результаты которых получили вот недавно, в декабре“, - рассказала Дубровина.

Кроме того, Росфинмониторинг заблокировал счет Гриба еще в мае, поэтому он не может купить себе дополнительные медикаменты сам.

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Мать Павла передает ему продукты, дважды им разрешили свидания. Кроме того, Павла в СИЗО уже посещали украинские консулы. На условия содержания Павел не жаловался, говорит Дубровина, кроме курения сокамерников.

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Напомним, Павел с детства имеет инвалидность - имеет синдром портальной гипертензии, поэтому нуждается в постоянном медицинском уходе.

Ранее Европейский суд по правам человека потребовал у России предоставить 2 января 2019 медицинские документы о текущем состоянии здоровья Павла Гриба.