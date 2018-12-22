После Московского Патриархата в ПЦУ заново венчаться не нужно - Зоря

Переход в новую церковь не обязывает заново совершать все таинства.

Евстратий Зоря заверил, что все таинства УПЦ МП признают и в ПЦУ facebook.com/yevstr

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Слухи о том, что после перехода из УПЦ в ПЦУ надо заново совершать обряды крещения и венчания, неверны. Об этом рассказал руководитель Черниговской епархии ПЦУ Евстратий Зоря, передает Укринформ.

Церковь Московского патриархата является частью единой поместной православной церкви, и поэтому совершенные там таинства и обряды остаются действительными при переходе в Православную церковь Украины, пояснил он.

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“Хотел бы подчеркнуть, что все богослужения, молитвы, таинства, обряды, чины и т. д. являются действительными в русской церкви так же, как и во всей православной церкви“, - говорит Зоря.

Русская церковь - это часть единой святой соборной апостольской церкви, добавил Евстратий. Так он прокомментировал слухи о том, что теперь раскольником в Украине является УПЦ МП, и поэтому совершенные там таинства - неканонические.

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По мнению архиепископа, такие мнения появились в результате российской пропаганды о неканоничности украинской церкви: “Борясь с российской агрессией, мы не можем и не должны уподобляться агрессору“.

“Мы побеждаем правдой, а не ложью, которой пытались победить нас“, - уверен Зоря.

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Напомним, ранее Белорусская православная церковь объявила о разрыве отношений с Константинополем из-за создания в Украине автокефальной церкви.