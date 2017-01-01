Пьяный боевик сорвал флаг и стеклоочиститель с авто ОБСЕ

В Луганской области представителей миссии обругали, а их автомобиль - повредили.

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В понедельник, 24 декабря, автомобиль Специально Мониторинговой Миссии ОБСЕ был поврежден вооруженным боевиком в состоянии алкогольного опьянения, передает УНН.

В ежедневном отчете ОБСЕ по 27 декабря сообщается, что миссия осуществляла 24 декабря мониторинг ситуации с безопасностью в захваченном боевиками населенном пункте Хорошее в 36 км к западу от Луганска.

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Наблюдатели увидели, как рядом с их машиной остановился автомобиль и из него вышли пятеро вооруженных мужчин в камуфляжной одежде.

“Вскоре после этого один из мужчин, который явно находился в состоянии алкогольного опьянения, подошел к автомобилю миссии и сорвал задний стеклоочиститель и флаг ОБСЕ“, - рассказали в ведомстве.

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“Затем он ушел, выражая словесные оскорбления в адрес команды миссии, которая стояла неподалеку. Патруль СММ покинул этот район“, - говорится в сообщении.

Напомним, ранее украинские военные взяли в плен боевика, который раньше работал в органах МВД.