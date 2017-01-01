Audi под Запорожьем выскочил на встречку и врезался в Chevrolet: есть жертвы

Вблизи села Троицкое Мелитопольского района Audi столкнулся с Chevrolet Lacetti, погиб один человек и пятеро получили травмы.

ДТП в Запорожской области привело к гибели одного человека и травмам пятерых zp.npu.gov.ua

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В результате столкновения двух легковых автомобилей в Мелитопольском районе Запорожской области погиб один человек, еще пятеро - получили различные травмы. Об этом сообщила пресс-служба нацполиции области.

ДТП произошло 6 января около 16:00 на 386 км автодороги “Харьков-Симферополь“ вблизи села Троицкое Мелитопольского района.

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Водитель автомобиля Audi, двигаясь в направлении города Мелитополь, выехал на встречную полосу движения и совершил столкновение с автомобилем “Chevrolet Lacetti“.

В результате аварии 33-летняя пассажирка автомобиля “Chevrolet Lacetti“, жительница Днепра, погибла на месте.

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Травмы получили пятеро: 38-летний водитель автомобиля “Chevrolet“ и малолетние пассажиры - двухлетний мальчик и девочка-младенец 2018 года рождения, а также 59-летний водитель Audi и 27-летний пассажир авто (оба - жители Мелитополя).

Последний получил незначительные травмы, и потому после оказания медпомощи был отпущен домой.

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Решается вопрос об открытии уголовного производства по признакам статьи 286 Уголовного кодекса. В случае открытия такого производства водителю Audi может грозить от трех до восьми лет тюрьмы.

Напомним, ранее сообщалось, что на трассе Киев-Чоп во львовской области авто столкнулось с микроавтобусом. Пострадали 12 человек.