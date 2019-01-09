Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Суд получил жалобу Кабмина на возвращение работы Насирову

Комментариев: 1
Дата рассмотрения дела и судья, который рассмотрит данный вопрос, пока не определены.
Восстановление Насирова уже обжаловали в суде
Восстановление Насирова уже обжаловали в суде
facebook.com/rmnukr

Читай также: Суд отказал Насирову в иске на 1 млн грн

Кабмин обжаловал восстановление Романа Насирова в должности главы Госфискальной службы. Об этом сообщила пресс-служба Шестого апелляционного админсуда, передают Украинские Новости.

“Буквально накануне апелляционная жалоба зашла в суд“, - сообщили в ведомстве, уточнив, что апелляционная жалоба была подана правительством и непосредственно Госфискальной службой.

Читай также: Насиров: Рассмотрение моего дела растянули на 10 месяцев

В то же время суд пока не определился с датой рассмотрения дела и с судьей, который будет рассматривать вопрос.

Напомним, ранее сообщалось, что Минюcт зарегистрировал восстановление Романа Насирова в должности, исполняя решение суда. Причиной его восстановления судья назвала то, что необходимые документы об основаниях увольнения чиновника так и не были предоставлены Кабмином и ГФС. 

Читай также: Заносите обратно. Сеть обсуждает камбэк Насирова

Чиновник даже приходил на свое рабочее место, однако к работе его не допустили. Также суд постановил выплатить ему пропущенные зарплаты, но правительство сообщило, что будет обжаловать решение как о восстановлении в должности, так и о выплате денег.

Поделись:
Теги: Насиров, ГФС, суд, Кабмин, Киев
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
zadneprohodchik    09.01.2019, 16:22
Оценка:  0
zadneprohodchik
Что за страна
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь