Суд получил жалобу Кабмина на возвращение работы Насирову

Дата рассмотрения дела и судья, который рассмотрит данный вопрос, пока не определены.

Читай также: Суд отказал Насирову в иске на 1 млн грн

Кабмин обжаловал восстановление Романа Насирова в должности главы Госфискальной службы. Об этом сообщила пресс-служба Шестого апелляционного админсуда, передают Украинские Новости.

“Буквально накануне апелляционная жалоба зашла в суд“, - сообщили в ведомстве, уточнив, что апелляционная жалоба была подана правительством и непосредственно Госфискальной службой.

Читай также: Насиров: Рассмотрение моего дела растянули на 10 месяцев

В то же время суд пока не определился с датой рассмотрения дела и с судьей, который будет рассматривать вопрос.

Напомним, ранее сообщалось, что Минюcт зарегистрировал восстановление Романа Насирова в должности, исполняя решение суда. Причиной его восстановления судья назвала то, что необходимые документы об основаниях увольнения чиновника так и не были предоставлены Кабмином и ГФС.

Читай также: Заносите обратно. Сеть обсуждает камбэк Насирова

Чиновник даже приходил на свое рабочее место, однако к работе его не допустили. Также суд постановил выплатить ему пропущенные зарплаты, но правительство сообщило, что будет обжаловать решение как о восстановлении в должности, так и о выплате денег.