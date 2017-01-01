Водителей предупредили о тумане на дорогах

Проезд на дорогах госзначения обеспечен, однако на Севере, в Центре и на Западе страны видимость осложнена из-за тумана.

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По состоянию на утро понедельника, 4 февраля, на дорогах в большинстве областей наблюдается туман, состояние покрытия на дорогах мокрое, сообщает пресс-служба Укравтодора.

Отмечается, что проезд на дорогах государственного значения обеспечен.

“По состоянию на 6:00 4 февраля на большей части территории северных, центральных и западных областей туман. Состояние покрытия на автодорогах государственного значения: мокрое. Проезд на дорогах государственного значения обеспечен“, - говорится в сообщении.

На перевальных участках дорог в горах, как сообщается, - без осадков. Состояние покрытия: мокрое, лишь на Вышковском перевале заснеженное.

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Выполняются работы по расчистке обочин и расширению проезжей части дорог от снежной каши, осуществляется обработка противогололедными материалами.

Ранее сообщалось, что на Закарпатье снежная лавина перекрыла дорогу.