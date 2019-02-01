Суд арестовал британские $300 тысяч Насирова

Шевченковский суд вынес решение об аресте брокерского счета экс-главы ГФС.

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Шевченковский суд Киева 14 февраля арестовал $300 тысяч США на британских счетах экс-главы ГФС Романа Насирова. Об этом сообщает “Судебный репортер“.

Как установил суд, Насиров по меньшей мере в течение 3 лет располагал средствами в сумме $297 730 на счетах на территории Великобритании. При этом эти деньги не отображались в одной из деклараций во время его пребывания на должностях госслужащего.

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Исключением стала декларация кандидата в президенты Украины, которая была представленна сразу же после информирования обвиняемого об обнаружении этих средств правоохранительными органами Великобритании.

Насиров подал декларацию 16 января, указав в этот раз денежные активы на брокерском счету в учреждении Interactive Brokers. “Чтобы накладывать арест, это должен быть счет со средствами на нем, открытый в финансовом учреждении“, - заявил в то же время адвокат Насирова Любомир Дроздовский.

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“Компания не является ни банковским, ни финансовым учреждением. К сожалению, к ходатайству не предоставлены документы, подтверждающие статус этой компании“, - подчеркнул он, комментируя решение суда.

“Это не банковский счет, не счет в финансовом учреждении. Это договор с компанией, заключенный до 2015 года, по этому договору были уплачены средства. Есть учетная запись, но он не относится к финансовым счетам“, - говорит Насиров.

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“Применять дефиниции украинского законодательства к британским субъектам хозяйствования не вижу оснований. Великобритании виднее, как называются их учреждения. Нас проинформировали, что этот счет находится в финансовом учреждении“, - парирует прокурор САП Андрей Перов.

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Прокурор подчеркнул, что счет был открыт в 2015 году внесением Насиров наличных средств.

Напомним, ранее сообщалось, что прокурор потребовал ареста британского счета Романа Насирова.